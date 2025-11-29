2026 Asgari Ücrette Kritik Hafta! Zam Pazarlığı Başlıyor! İşte Masaya Gelecek 3 Farklı Rakam

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2026 zammı için önümüzdeki hafta toplanıyor. Pazarlıkların 25-28 bin TL bandında yürütülmesi beklenirken, hükümet tarafı bu yıl masada pasif kalacak. Esnek çalışma, yaşlı bakım sigortası ve uzaktan çalışmaya yönelik yeni düzenlemeler de gündemde. İşte masadaki rakamlar...

Asgari ücrette 2026 zammı için geri sayım başladı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu önümüzdeki hafta masaya oturacak ve pazarlıkların 25 ila 28 bin TL bandında yapılması bekleniyor. Müzakerelerde bu yıl dikkat çeken en önemli değişiklik komisyonun işleyişine yönelik olacak.

KOMİSYONDA PASİF TEMSİL MODELİ DEVREDE

Hükümet, Türk-İş ve Hak-İş’in uzun süredir dile getirdiği komisyon yapısına ilişkin talepleri dikkate aldı. Mevzuatta herhangi bir değişiklik yapılmazken, Hazine ve Maliye, Çalışma, Ticaret Bakanlığı ve TÜİK temsilcileri bu süreçte yalnızca teknik veri paylaşacak. Böylece pazarlığın ana aktörleri olan işçi ve işveren temsilcileri doğrudan masada baş başa bırakılacak. Yeni modelin ilk toplantıda taraflara sunulması planlanıyor.

ESNEK ÇALIŞMA İÇİN GELİR ODAKLI MODEL GELİYOR

Çalışma hayatına ilişkin yeni düzenlemelerden biri de esnek çalışma sistemini güçlendirecek. Yaklaşık 12 milyon kişiyi oluşturan dezavantajlı grupların işgücüne dahil edilmesi hedeflenirken, yarı zamanlı çalışanların emeklilikte yaşadığı sorunları çözecek model geliştiriliyor. Yeni düzenlemeye göre primler gelire bağlı yatırılacak ve part-time çalışanların emeklilik süreçleri hızlanacak. Teklifin kısa süre içinde Meclis’e sunulması bekleniyor.

YAŞLI BAKIM SİGORTA FONU 2026’DA BAŞLIYOR

SGK, yaşlanan nüfus nedeniyle artan bakım ihtiyacına çözüm için yeni bir sosyal güvenlik mekanizmasını devreye alacak. Yaşlı Bakım Sigorta Fonu, 2026 yılında 5 yıllık geçiş süreciyle uygulanmaya başlanacak. Sisteme 10 yıl prim ödeyen vatandaşlar özel bakım merkezleri, özel ambulans ve çeşitli sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanabilecek. Başlangıçta gönüllülük esasına dayalı olacak uygulamanın ilerleyen dönemde zorunlu hale gelebileceği ifade ediliyor.

GENÇLERE YENİ İSTİHDAM FIRSATI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan İŞKUR Gençlik Programı genişliyor. İlk aşamada 100 bin üniversiteli gencin yararlandığı programla yıl sonunda 250 bin öğrenciye ulaşılması hedefleniyor. 2028’e kadar ise 2 milyona yakın gencin hem eğitimine devam edip hem de aylık 15 bin 42 TL gelir elde etmesi amaçlanıyor.

UZAKTAN ÇALIŞMA YASASI YOLDA

Evden ve dijital platformlar üzerinden çalışan milyonlarca kişiyi ilgilendiren bir düzenleme de Meclis gündemine taşınıyor. Hazırlanan teklif kapsamında motokuryeler, evde üretim yapanlar, dijital işçiler gibi gruplar sosyal güvence altına alınacak. Ev ortamında gerçekleşen mesailer sözleşmeyle belirlenecek, iş sağlığı ve güvenliği kuralları güncellenecek. Evden çalışma modeli böylece yasal bir statüye kavuşturulacak.

