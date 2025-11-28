300 Bin Restoran Online Platformlara Karşı Ayaklandı! Komisyon Savaşı Büyüyor! Yüzde 20 İndirim Başlıyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Restoran ve gıda işletmecileri, yemek satışı yapılan dijital platformların uyguladığı yüksek komisyon oranları nedeniyle ciddi sıkıntılarla karşı karşıya. Yemek platformlarının komisyon oranlarının yüzde 40’lara kadar çıkması sonrası restoranlar, isyan etti. Yemek platformlarını boykot etmeye hazırlanan işletmeler, kendi platformlarını kurmak için kolları sıvadı.

TÜRES GENEL BAŞKANI RAMAZAN BİNGÖL'DEN BOYKOT ÇAĞRISI

Türkiye genelinde restoranlar, artan maliyetler ve online yemek platformlarının uyguladığı yüksek komisyonlara karşı yüzde 20 indirim kampanyası başlatıyor. TÜRES Genel Başkanı Ramazan Bingöl, “Ya komisyonlar düşecek ya da 300 bin restoran platformlardan çıkacak” diyerek boykot mesajı verirken, vatandaşları doğrudan restoranlardan sipariş vermeye çağırdı.

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Başkanı Ramazan Bingöl, online yemek platformlarının işletmelere uyguladığı yüksek komisyonların sektörü çıkmaza sürüklediğini söyledi.

TÜKONFED BAŞKANI AYDIN AĞAOĞLU: HAKSIZ FİYAT ARTIŞINI ŞİKAYET EDEBİLİRLER

Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu ise, "Niye böyle oldu dendiğinde ise, aldığımız cevap çok net: Hizmet bedeli. Tüketici şayet haksız bir fiyat artışıyla karşılaşırsa, Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Haksız Fiyat Artışı Değerlendirme Kuruluna şikayet edebilir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi