Börekçide Skandal! Son Kullanma Tarihi 3 Yıl Geçmiş... Savunması 'Pes' Dedirtti

Hatay'da bir börekçide gerçekleştirilen denetimde, son kullanma tarihinin üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen depoda tutulan dondurulmuş ürün zabıta ekipleri tarafından tespit edildi. İşletme sahibinin, "Bu iade ürün, ben bunları hiç kullanmadım" sözleri ile kendini savunması 'pes' dedirtti.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde zabıta ekipleri gıda üretimi yapan işletmelere yönelik denetim gerçekleştirdi. Zabıta Müdürü Ali Avan başkanlığındaki ekipler tarafından pastaneler ile işlenmiş gıda satışı yapılan işletmelerde ağırlık verildi. Denetimlerde; ürünlerin son kullanma tarihleri, hijyen şartları ve gıda güvenliği standartları detaylı şekilde incelendi.

Kontroller sırasında son kullanma tarihi geçmiş ürün bulundurduğu tespit edilen bazı işletmeler hakkında tutanak tutuldu. Söz konusu ürünler, zabıta ekipleri tarafından imha edilmek üzere toplandı.

SON KULLANMA TARİHİ 3 YIL GEÇMİŞ

Zabıta ekiplerinin bir börekçide gerçekleştirdiği denetim esnasında ise son kullanma tarihinin üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen soğuk hava deposunda bulundurulan dondurulmuş ürün zabıta ekipleri tarafından fark edildi.

İşletme personeli, "Bu iade ürün, ben bunları hiç kullanmadım" diyerek kendini savunsa da zabıta müdürü Avan, "1, 2 ay değil geç kalmanız. Ben bunun satılıp sarılmadığını bilemem ki" diyerek duruma tepki gösterdi.

Öte yandan tepsi içinde günlerce unutulmuş ve küflenerek tanınmaz hale gelen börek başta olmak üzere işletmede ele geçirilen son kullanma tarihi bitmiş ürünler ekipler tarafından imha edildi.

Fırın Denetiminde Şok Anlar! Zabıtalar Böcek Çeşitlerini Saymakla BitiremediFırın Denetiminde Şok Anlar! Zabıtalar Böcek Çeşitlerini Saymakla BitiremediGüncel

Kaynak: İHA

Etiketler
gıda Denetim
Son Güncelleme:
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
Mardin’de Tüyler Ürperten Olay! 3 Kişilik Ailenin Katledildiği Silah Tanıdık Evden Çıktı Mardin’de Tüyler Ürperten Olay! 3 Kişilik Ailenin Katledildiği Silah Tanıdık Evden Çıktı
Komisyonun İmralı Ziyaretinde Ne Konuşuldu? Öcalan’ın Görüşmedeki CHP Mesajı Ortaya Çıktı Komisyonun İmralı Ziyaretinde Ne Konuşuldu? Öcalan’ın Görüşmedeki CHP Mesajı Ortaya Çıktı
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
ÇOK OKUNANLAR
Tavuk Yedikten Sonra Fenalaşmıştı: Neslinur'un Ölümünde Fare Zehri ve Siyanür Şüphesi Tavuk Yedikten Sonra Fenalaşmıştı: Neslinur'un Ölümünde Fare Zehri ve Siyanür Şüphesi
Kademeli Af Geliyor! Sayı 55 Bindi 90 Bin Olacak Kademeli Af Geliyor! Sayı 55 Bindi 90 Bin Olacak
Su Krizinde Zorunlu Dönem Başlıyor! 1 Ocak 2026'dan İtibaren Her Şey Değişiyor Su Krizinde Zorunlu Dönem Başlıyor! 1 Ocak 2026'dan İtibaren Her Şey Değişiyor
Fenerbahçe'den Cenk Tosun Açıklaması Fenerbahçe'den Cenk Tosun Açıklaması
CHP 39. Olağan Kurultayı Başladı: Özel’den 'Demokrasi' ve 'Adalet' Mesajı CHP 39. Olağan Kurultayı Başladı