Fırın Denetiminde Şok Anlar! Zabıtalar Böcek Çeşitlerini Saymakla Bitiremedi

Türkiye'de giderek artan zehirlenme vakalarının ardından ekipler denetimleri sıklaştırdı. Hatay'da denetlenen fırınlardan gelen görüntüler mide bulandırdı, 2 fırın mühürlendi. Denetim esnasında zabıta ekipleri böcek şehitlerini adeta saymakla bitiremedi.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde gerçekleştirilen fırın denetimlerinde şoke eden görüntüler ortaya çıktı. Fırınlardan 2’si zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.

Bir fırında gördükleri böcekler karşısında hayrete düşen ekipler, kalorifer böceği, gümüş böceği ve karınca başta olmak üzere böcekleri adeta saymakla bitiremedi.

