Fırın Denetiminde Şok Anlar! Zabıtalar Böcek Çeşitlerini Saymakla Bitiremedi

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde gerçekleştirilen fırın denetimlerinde şoke eden görüntüler ortaya çıktı. Fırınlardan 2’si zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.

Bir fırında gördükleri böcekler karşısında hayrete düşen ekipler, kalorifer böceği, gümüş böceği ve karınca başta olmak üzere böcekleri adeta saymakla bitiremedi.

Kaynak: İHA