Mardin’de Tüyler Ürperten Olay! 3 Kişilik Ailenin Katledildiği Silah Tanıdık Evden Çıktı

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde Berna ve Mehmet Kaya çifti ile çocukları Samyeli Kaya’nın, yaşadıkları dairede başlarından silahla vurulmuş halde ölü bulunmasının ardından soruşturma genişletildi. Olayla ilgili tutuklanan M.C.’ye yardım ettiği öne sürülen V.E. de tutuklandı. Böylece soruşturmada tutuklu sayısı 2’ye yükseldi.

Son Güncelleme:
Mardin’de Tüyler Ürperten Olay! 3 Kişilik Ailenin Katledildiği Silah Tanıdık Evden Çıktı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Olay, 25 Kasım gecesi Turgut Özal Mahallesi Mardin Caddesi’ndeki Hacı Şeyhmus Can Apartmanı’nın 2. katında meydana geldi. Kaya ailesinden uzun süre haber alamayan komşuları, mahalle muhtarı ile birlikte kapıyı açarak içeri girdi. Yapılan kontrolde Berna (33) ve Mehmet Kaya (37) çifti ile çocukları Samyeli Kaya’nın (5), başlarından silahla vurulmuş şekilde bulundu.

Mardin’de Tüyler Ürperten Olay! 3 Kişilik Ailenin Katledildiği Silah Tanıdık Evden Çıktı - Resim : 1

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde ailenin hayatını kaybettiği tespit edildi. Cenazeler otopsi için morga kaldırıldı. Berna Kaya ve kızı Samyeli, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki otopsi işlemlerinin ardından Van’ın Tuşbaşı ilçesinde toprağa verilirken, Mehmet Kaya’nın cenazesi Savur ilçesi kırsalındaki İşgören Mahallesi’nde defnedildi.

Mardin’de Tüyler Ürperten Olay! 3 Kişilik Ailenin Katledildiği Silah Tanıdık Evden Çıktı - Resim : 2

OLAY YERİNDE SİLAH BULUNAMADI

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sırasında evde silahın bulunmadığı belirlendi. Boğuşma izine rastlanmazken, kapıda herhangi bir zorlanma da gözlemlenmedi. Samyeli Kaya’nın cansız bedeni kanepede, anne ve babasının ise odanın ortasında bulundu.

Mardin’de Tüyler Ürperten Olay! 3 Kişilik Ailenin Katledildiği Silah Tanıdık Evden Çıktı - Resim : 3

İl Emniyet Müdürlüğü, olayın aydınlatılması için özel bir ekip kurarken, ilçedeki tüm Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve güvenlik kameraları incelenmeye başlandı. Ayrıca ailenin komşuları ve akrabaları da ifadeye çağrıldı.

Mardin’de Tüyler Ürperten Olay! 3 Kişilik Ailenin Katledildiği Silah Tanıdık Evden Çıktı - Resim : 4

SİLAH KOMŞUDA ÇIKTI

Soruşturma kapsamında ailenin komşusu M.C., olayda kullanıldığı değerlendirilen tabanca ile yakalandı. M.C., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilerek ‘Delil karartma’ ve ‘Kasten öldürme’ suçlarından tutuklandı.

Soruşturmanın devamında M.C.’ye yardım ettiği iddia edilen V.E. de gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından V.E., ‘Delil karartma’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Böylece soruşturmada tutuklu sayısı 2’ye çıktı.

Kaynak: DHA

Etiketler
Mardin Cinayet
Son Güncelleme:
Hepsini Vatandaşa Yedireceklerdi! Tam 1 Ton... Son Anda Yakalandı Hepsini Vatandaşa Yedireceklerdi!
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
Saraçhane Davasında Tüm Sanıklara Beraat Saraçhane Davasında Tüm Sanıklara Beraat
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
ÇOK OKUNANLAR
Tavuk Yedikten Sonra Fenalaşmıştı: Neslinur'un Ölümünde Fare Zehri ve Siyanür Şüphesi Tavuk Yedikten Sonra Fenalaşmıştı: Neslinur'un Ölümünde Fare Zehri ve Siyanür Şüphesi
Kademeli Af Geliyor! Sayı 55 Bindi 90 Bin Olacak Kademeli Af Geliyor! Sayı 55 Bindi 90 Bin Olacak
Su Krizinde Zorunlu Dönem Başlıyor! 1 Ocak 2026'dan İtibaren Her Şey Değişiyor Su Krizinde Zorunlu Dönem Başlıyor! 1 Ocak 2026'dan İtibaren Her Şey Değişiyor
Fenerbahçe'den Cenk Tosun Açıklaması Fenerbahçe'den Cenk Tosun Açıklaması
CHP 39. Olağan Kurultayı Başladı: Özel’den 'Demokrasi' ve 'Adalet' Mesajı CHP 39. Olağan Kurultayı Başladı