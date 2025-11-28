Mardin’de Tüyler Ürperten Olay! 3 Kişilik Ailenin Katledildiği Silah Tanıdık Evden Çıktı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Olay, 25 Kasım gecesi Turgut Özal Mahallesi Mardin Caddesi’ndeki Hacı Şeyhmus Can Apartmanı’nın 2. katında meydana geldi. Kaya ailesinden uzun süre haber alamayan komşuları, mahalle muhtarı ile birlikte kapıyı açarak içeri girdi. Yapılan kontrolde Berna (33) ve Mehmet Kaya (37) çifti ile çocukları Samyeli Kaya’nın (5), başlarından silahla vurulmuş şekilde bulundu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde ailenin hayatını kaybettiği tespit edildi. Cenazeler otopsi için morga kaldırıldı. Berna Kaya ve kızı Samyeli, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki otopsi işlemlerinin ardından Van’ın Tuşbaşı ilçesinde toprağa verilirken, Mehmet Kaya’nın cenazesi Savur ilçesi kırsalındaki İşgören Mahallesi’nde defnedildi.

OLAY YERİNDE SİLAH BULUNAMADI

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sırasında evde silahın bulunmadığı belirlendi. Boğuşma izine rastlanmazken, kapıda herhangi bir zorlanma da gözlemlenmedi. Samyeli Kaya’nın cansız bedeni kanepede, anne ve babasının ise odanın ortasında bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü, olayın aydınlatılması için özel bir ekip kurarken, ilçedeki tüm Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve güvenlik kameraları incelenmeye başlandı. Ayrıca ailenin komşuları ve akrabaları da ifadeye çağrıldı.

SİLAH KOMŞUDA ÇIKTI

Soruşturma kapsamında ailenin komşusu M.C., olayda kullanıldığı değerlendirilen tabanca ile yakalandı. M.C., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilerek ‘Delil karartma’ ve ‘Kasten öldürme’ suçlarından tutuklandı.

Soruşturmanın devamında M.C.’ye yardım ettiği iddia edilen V.E. de gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından V.E., ‘Delil karartma’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Böylece soruşturmada tutuklu sayısı 2’ye çıktı.

Kaynak: DHA