Saraçhane Davasında Tüm Sanıklara Beraat

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından başlayan gösterilere katılan 87 kişinin yargılanmasına devam edildi.

"Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet" suçundan 6'şar aydan 3'er yıla kadar hapis istemiyle 87 kişi yargılandığı dava İstanbul 62. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı.

Davanın üçüncü duruşmasına bazı sanıklar ve sanık avukatları katıldı. Duruşma salon kapasitesinin yetersiz olması nedeniyle İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi salonunda görüldü.

TÜM SANIKLAR BERAAT ETTİ

Davanın üçüncü duruşmasında karar çıktı. İstanbul 62. Asliye Ceza Mahkemesi, 87 sanıklı Saraçhane davasında savcılığın mütalaasına uyarak tüm sanıkların ayrı ayrı beraatına karar verdi.

Saraçhane protestolarını takip ettikleri sırada gözaltına alınan ve bir gün tutuklu kalıp ardından serbest bırakılan ve aynı dava kapsamında yargılanan 8 gazetecinin de aralarında olduğu 12 sanık hakkında da dün beraat kararı verilmişti.

Kaynak: Haber Merkezi