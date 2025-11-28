Saraçhane Davasında Tüm Sanıklara Beraat

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart'ta gözaltına alınmasının ardından başlayan Saraçhane protestolarına katıldıkları gerekçesiyle yargılanan 87 kişi hakkında açılan davada tüm sanıklar beraat etti.

Son Güncelleme:
Saraçhane Davasında Tüm Sanıklara Beraat
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından başlayan gösterilere katılan 87 kişinin yargılanmasına devam edildi.

"Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet" suçundan 6'şar aydan 3'er yıla kadar hapis istemiyle 87 kişi yargılandığı dava İstanbul 62. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı.

Davanın üçüncü duruşmasına bazı sanıklar ve sanık avukatları katıldı. Duruşma salon kapasitesinin yetersiz olması nedeniyle İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi salonunda görüldü.

TÜM SANIKLAR BERAAT ETTİ

Davanın üçüncü duruşmasında karar çıktı. İstanbul 62. Asliye Ceza Mahkemesi, 87 sanıklı Saraçhane davasında savcılığın mütalaasına uyarak tüm sanıkların ayrı ayrı beraatına karar verdi.

Saraçhane protestolarını takip ettikleri sırada gözaltına alınan ve bir gün tutuklu kalıp ardından serbest bırakılan ve aynı dava kapsamında yargılanan 8 gazetecinin de aralarında olduğu 12 sanık hakkında da dün beraat kararı verilmişti.

Saraçhane Eylemlerinde Gazeteci ve Avukatlara BeraatSaraçhane Eylemlerinde Gazeteci ve Avukatlara BeraatGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Saraçhane Beraat Dava
Son Güncelleme:
Hepsini Vatandaşa Yedireceklerdi! Tam 1 Ton... Son Anda Yakalandı Hepsini Vatandaşa Yedireceklerdi!
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
CANLI | Papa 14. Leo İstanbul'da: İkinci Gün Programı Başladı! Fransız Fakirhanesi'ne Geldi Fransız Fakirhanesi'ne Geldi
ÇOK OKUNANLAR
Tavuk Yedikten Sonra Fenalaşmıştı: Neslinur'un Ölümünde Fare Zehri ve Siyanür Şüphesi Tavuk Yedikten Sonra Fenalaşmıştı: Neslinur'un Ölümünde Fare Zehri ve Siyanür Şüphesi
Kademeli Af Geliyor! Sayı 55 Bindi 90 Bin Olacak Kademeli Af Geliyor! Sayı 55 Bindi 90 Bin Olacak
Su Krizinde Zorunlu Dönem Başlıyor! 1 Ocak 2026'dan İtibaren Her Şey Değişiyor Su Krizinde Zorunlu Dönem Başlıyor! 1 Ocak 2026'dan İtibaren Her Şey Değişiyor
Fenerbahçe'den Cenk Tosun Açıklaması Fenerbahçe'den Cenk Tosun Açıklaması
CHP 39. Olağan Kurultayı Başladı: Özel’den 'Demokrasi' ve 'Adalet' Mesajı CHP 39. Olağan Kurultayı Başladı