Saraçhane Eylemlerinde Gazeteci ve Avukatlara Beraat

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart'ta gözaltına alınmasıyla başlayan protestoları takip ederken gözaltına alınan ve 3 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılanan 8 gazeteci ile 4 avukat hakkında karar çıktı.

İstanbul 62. Asliye Ceza Mahkemesi, Saraçhane'de düzenlenen protestolar sırasında gözaltına alınan gazeteciler Bülent Kılıç, Kurtuluş Arı, Hayri Tunç, Gökhan Kam, Yasin Akgül, Ali Onur Tosun, Emre Orman ve Zeynep Kuray ile avukatlar Deniz Demirdöğen, Mine Erdost, Aziz Can Cengiz ve Baran Nevcanoğlu hakkında, "kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama" suçlamasıyla açılan davada beraat kararı verdi.

Bugün esas hakkındaki mütalaasını sunan savcılık, "sanıkların gösterilere katıldıklarının anlaşıldığı ancak sanıkların gösterilere katılma eylemi dışında, gösterilerde şiddet içeren bir unsurun mevcut olmadığını" vurgulayarak bütün sanıkların beraatini talep etti. Mahkeme de mütalaaya uygun şekilde beraat kararı verdi.

