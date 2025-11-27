Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'nun İlk Durağı Anıtkabir

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Katolik Kilisesi'nde mayıs ayındaki Papalık Seçimi'nde seçilen Papa 14. Leo'nun, Türkiye ve Lübnan'ı kapsayan ilk dış gezisi bugün başladı. Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere Ankara'ya geldi.

Uçağın hareketinden önce Papa 14. Leo, kendisini uğurlamak için bekleyenlerle vedalaştı. Papa’yı taşıyan “AZ 4000” sefer numaralı ITA Havayollarına ait "A320neo" tipi özel uçak Ankara Esenboğa Havalimanı’na TSİ 12.30'da ulaştı.

Papa 14. Leo'yu taşıyan uçak, 12.23'te Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi. Papa 14. Leo, havalimanında Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve yetkililer tarafından karşılandı.

İLK DURAĞI ANITKABİR OLDU

Papa 14. Leo'nun, başkent Ankara'ya ulaştıktan sonra ilk durağı Anıtkabir oldu. Atatürk'ün mozolesine çelenk koyup Anıtkabir özel defterini imzalayan Papa, buradan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Papa 14. Leo'yu resmi törenle karşılayacak, ardından iki lider baş başa görüşmeye geçecek.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE PAPA 14. LEO, DÜNYAYA MESAJLARINI CİHANNÜMA SALONU'NDAN VERECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Papa 14. Leo'nun baş başa görüşmesinde, Türkiye-Vatikan ilişkilerinin yanı sıra Filistin başta olmak üzere güncel bölgesel ve küresel gelişmeler ele alınacak.

CİHANNÜMA SALONU'NDA İLK BASIN TOPLANTISI

Erdoğan ve Papa 14. Leo, ikili görüşmesinin ardından dünyanın en büyük 3. kütüphanesi konumunda olan Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ndeki Cihannüma Salonu'nda basın toplantısı düzenleyecek.

Bu aynı zamanda Cihannüma Salonu'nda gerçekleştirilecek ilk basın toplantısı olma özelliğini taşıyor.

SALONUN KUBBESİNDE ALAK SURESİNİN AYETLERİ YER ALIYOR

Dünya, kainat anlamına gelen "cihan" ile gören, gösteren anlamına gelen "nüma" sözcüklerinin birleşiminden oluşan Cihannüma Salonu, kütüphanenin dünyaya açılan penceresi olarak değerlendiriliyor. Cihannüma Salonu'nda 100'ün üzerinde ülkeye ait, 134 farklı dilden kitaplar okuyucuların hizmetine sunuluyor. Salonun kubbesinde, Alak suresinin 4. ve 5. ayetlerinin "O, kalemle yazmayı öğretendir. İnsana bilmediğini öğretendir." şeklindeki Türkçe meali yer alıyor.

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak: AA