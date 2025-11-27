Fatih Altaylı, Selahattin Demirtaş, 11'inci Yargı Paketi... Bakan Tunç'tan Kritik Açıklamalar: 'Af' Tartışmalarına Son Noktayı Koydu

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, infaz düzenlemesinin de içinde yer alacağı 38 maddeden oluşan 11’inci Yargı Paketi’ne ilişkin konuştu. 'Af' tartışmalarına son noktayı koyan Bakan Tunç, "Koronavirüs düzenlemesi çok tartışıldı. Burada bir af söz konusu değil" dedi. Bakan Tunç Fatih Altaylı'nın tutuklanması ve Selahattin Demirtaş'ın tahliyesine ilişkin soruları da cevapladı.

Koronavirüs (Kovid-19) düzenlemesinin de yer aldığı 38 maddeden oluşan 11. Yargı Paketi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na sunulacak. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise TBMM'de gündemdeki başlıklara ilişkin soruları yanıtladı.

Pakete dair detayları açıklayan ve 'af' tartışmalarına ilişkin konuşan Bakan Tunç, "Burada bir af söz konusu değil. Burada bir eşitsizliğin ortadan kaldırılması için taleplerin değerlendirilmesi söz konusu" dedi.

Bakan Tunç'un açıklamalarından başlıklar şöyle:

"Bugüne kadar çok sayıda yargı paketi Meclis'e geldi ve önemli kararlar alındı. Önemli hedefler ve amaçlar var. 264 hedef var. Bunları gerçekleştirmek için bir takım idari tedbirleri gerçekleştiriyoruz. Yasal düzenleme gerektiren hususlar Meclis'imizin takdirinde olan hususlar. Cezasızlık algısını ortadan kaldırmaya yönelik düzenlemeler hayata geçmişti. 2 yıl altı da olsa hangi cezayı alırsa alsın mutlaka belli bir süre yatılacak.

11. Yargı Paketi bugün Meclis Grubu başkanımız Abdullar Güler tarafından kamuoyu ile paylaşılacak. Vatandaşlarımızı mağdur eden, çocukların suçta kullanılması ile ilgili eleştirileri ortadan kaldıracak önemli düzenlemeler de var. Minguzzi cinayeti ile gördük, suça sürüklenen çocukların suç işlemesine yönelik kapsamlı hazırlık yapılması gerekiyor. Burada sadece örgüt kapsamında çocukların kullanılmasına yönelik tedbirleri grup başkanımız kamuoyu ile paylaşılacak.

Herkesin mutlu olacağı günleri maalesef mateme dönüştürecek fiiller oldu. Bunlara dönük tedbirleri de grup başkanımız açıklayacaktır. Trafikteki suçlara yönelik tedbirler de açıklanacak.

Bu paketlerin Terörsüz Türkiye ile ilişkilendirilmesi soruldu. Bu hayati bir konu. Ülkemizin önünde engel olan terör belasından kurtulmanın eşiğindeyiz.

'AF SÖZ KONUSU DEĞİL'

Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu sağlam irade, ilerleyen süreç ve terör örgütünün feshi ile gelinen nokta, komisyon ile önemli aşama kaydetti. Toplantıların ikisine katılmış oldum. İlgili bakanlarımız da sunumlarını yaptı. Sürecin hassasiyetle yapılması bakımından değerlendirmelerimizi paylaştık. Komisyonun rapor hazırlama süreci var. Rapor sonrasında vekillerimizin çizeceği yol haritasında gerekli adımlar atılacaktır.

Kovid düzenlemesi çok tartışıldı. Burada bir af söz konusu değil. Burada bir eşitsizliğin ortadan kaldırılması için taleplerin değerlendirilmesi söz konusu.

BÖCEK AİLESİNİN ÖLÜMÜ

Böcek ailesi hepimizi derinden üzdü. Bu konuda adli soruşturma hızlı şekilde başlatıldı. Soruşturma kapsamında tutuklamalar yapıldı, tahliller yapıldı. Zehirlenme sebebi dün gece açıklandı. Oteldeki ilaçlamadan kaynaklandığı ağırlık kazandı. Sorumlular ile ilgili tutuklama kararı verildi. Midyeci, lokumcu gibi işletmeciler için tahliye kararı verildi.

DEMİRTAŞ'IN TAHLİYESİ

Bununla ilgili açıklama yaptık. Ankara Bölge Mahkemesi'nin önünde olan bir konu bu. İlgililer de başvurusunu yaptı. Değerlendirmeyi bekleyeceğiz.

FATİH ALTAYLI AÇIKLAMASI

Bu konular tamamen yargıya ait değerlendirmelerdir. Burada ilk derece mahkemesinin verdiği bir karar ve devam eden bir süreç söz konusu. Tutukluluğun devam edip etmeyeceği konusundaki takdir tamamen mahkemeye aittir. Bu yöndeki hak arama yolları ve istinaf süreci açıktır; hukuki yollar takip edilecektir"

