Yeni Yargı Paketi Hazır... 50 Bin Mahkuma Tahliye Yolu Açılıyor

AK Parti’nin uzun süredir üzerinde çalıştığı 11. Yargı Paketi, pandemi döneminde yürürlüğe giren infaz hükümlerinin yarattığı eşitsizliği gidermeye yönelik düzenlemelerle birlikte yarın Meclis’e geliyor. Paket, özellikle 31 Temmuz 2023 sonrasında hükmü kesinleştiği için pandemi kolaylıklarından yararlanamayan hükümlülerin durumunu yeniden ele alacak.

DÜZENLEME NE GETİRMİŞTİ?

Kovid-19 koşulları nedeniyle Temmuz 2023’te çıkarılan geçici düzenleme, açık cezaevlerindeki hükümlülere iki önemli kolaylık sağlamıştı:

Cezasının bitimine 5 yıl veya daha az kalanlara talep aranmadan doğrudan denetimli serbestlik. Açığa ayrılmasına 3 yıl veya daha az kalanlara ise 3 yıl erken denetimli serbestlik.

Bu sayede binlerce kişi cezaevine dönmeden tahliye edilmişti. Terör ve örgütlü suçlar kapsam dışı bırakılmıştı.

EŞİTSİZLİK TARTIŞMASI ALEVLENDİ

Düzenlemeden yalnızca 31 Temmuz 2023’ten önce suçu işleyip cezaevine girenlerin yararlanması, ciddi bir eşitsizlik iddiasını doğurdu. Aynı suçu işleyen iki kişiden, cezası daha erken kesinleşen tahliye olurken, hükmü daha geç kesinleşenler bu haktan yararlanamadı. Sonrasında denetim süresinin tekrar bir yıla düşmesi de tepkileri büyüttü.

DEĞİŞİKLİK İÇİN KOLLAR SIVANDI

Geçen hafta Meclis’e sunulması beklenen paket, MHP’nin infaz eşitsizliğinin giderilmesi yönündeki talebi üzerine ertelendi. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, pandemi döneminden kalan eşitsizliğin farkında olduklarını ve Adalet Bakanlığı ile birlikte kapsamlı bir çalışma yürüttüklerini belirterek düzenlemenin pakete ekleneceğini açıkladı.

ON BİNLERCE KİŞİYE TAHLİYE YOLU

Paketin yarın AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler tarafından Meclis’e sunulması bekleniyor. Düzenlemenin mevcut haliyle yasalaşması durumunda ilk aşamada yaklaşık 50 bin kişinin denetimli serbestlik yoluyla tahliye edilmesi öngörülüyor. Kapsam genişlerse bu sayının artabileceği değerlendiriliyor.

Kaynak: Habertürk