MSB'den Şehit Bilgilerini Yayanlara Suç Duyurusu: Emekli Askerlerin Orduevlerine Girişlerine Yasak!

Milli Savunma Bakanlığı, Gürcistan'd düşen C130 uçağında şehit olan 20 askerin kimliklerini resmi açıklamadan önce sosyal medyada yayımlayan kişiler hakkında suç duyurusunda bulundu. Aralarında emekli askerlerin de bulunduğu bu kişilerin orduevlerine girişleri yasaklandı.

Son Güncelleme:
MSB'den Şehit Bilgilerini Yayanlara Suç Duyurusu: Emekli Askerlerin Orduevlerine Girişlerine Yasak!
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu.

Zeki Aktürk, Azerbaycan-Gürcistan sınırında C130 tipi askeri kargo uçağının 11 Kasım 2025’te düşmesi sonrasındaki sürece ilişkin, "Şehit bilgilerini ilk paylaşma yarışına girişen sosyal medya arsızları arasında emekli askeri personelin de olduğu tespit edilmiştir. Bu kişiler hakkında suç duyurusunda bulunulmasının yanı sıra orduevlerine girişleri de yasaklanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

"11 Kasım 2025 tarihinde C-130 askeri kargo uçağımızın Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşmesi sonucu şehit olan 20 kahraman silah arkadaşımızın kimlik bilgilerini, Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi açıklamasından önce sosyal medya hesaplarında yayınlayanlar hakkında suç duyurusunda bulunduğumuzu daha önce açıklamıştık. Arama-kurtarma çalışmaları devam ederken şehit ailelerimizin acısını umursamayan ve şehit bilgilerini ilk paylaşma yarışına girişen sosyal medya arsızları arasında emekli askeri personelin de olduğu tespit edilmiştir. Bu kişiler hakkında suç duyurusunda bulunulmasının yanı sıra orduevlerine girişleri de yasaklanmıştır."

Bakanlıkta düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısının ardından, gazetecilerin gündemdeki sorularına ilişkin açıklamada bulunuldu.

Lübnan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) arasındaki anlaşmanın sorulması üzerine yapılan bilgilendirmede şu ifadeler kullanıldı:

"KKTC'nin haklarının yok sayıldığı hiçbir anlaşmayı kabul etmemiz mümkün değildir. KKTC'nin haklarını görmezden gelen bu anlaşmanın aynı zamanda Lübnan halkının menfaatlerini de ihlal ettiğini değerlendiriyor, Lübnanlı muhataplarımıza denizcilik alanında işbirliğine hazır olduğumuzu ifade ediyoruz."

UKRAYNA'YA TÜRK ASKERİ GÖNDERİLECEK Mİ?

Ukrayna'ya Türk askerinin gidip gitmeyeceğine yönelik soru üzerine, şunlar kaydedildi:

"Nerede bir barış, güvenlik ve istikrar ihtiyacı doğsa akla ilk olarak Türk Silahlı Kuvvetlerinin gelmesi, TSK'nın sahip olduğu imkan ve kabiliyetler ile etkinlik, caydırıcılık ve saygınlığının en önemli göstergesidir. Öncelikle Rusya ile Ukrayna arasında bir ateşkesin tesis edilmesi gerekmektedir. Sonrasında ise görev tanımı netleştirilmiş bir misyonun çerçevesinin belirlenmesi ve hangi ülkenin ne ölçüde katkı sağlayacağının ortaya konulması gerekmektedir. TSK bölgemizde güvenlik ve istikrar sağlayacak her girişime katkı sağlamaya hazırdır."

20 Asker Şehit Olmuştu: Düşen C-130 Uçağındaki İncelemeler Tamam20 Asker Şehit Olmuştu: Düşen C-130 Uçağındaki İncelemeler TamamGüncel

Kaynak: DHA

Etiketler
MSB Şehit
Son Güncelleme:
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
Icardi Galatasaray'dan Ayrılacak Mı? Beklenen Resmi Açıklama Geldi: Okan Buruk... Takımdan Ayrılıyor Mu? Resmi Açıklama Geldi
İstanbul’da Papa Hazırlığı! Valilik Duyurdu: İşte Kapalı Yollar ve Alternatif Güzergahlar İstanbul’da Papa Hazırlığı! Valilik Duyurdu: İşte Kapalı Yollar ve Alternatif Güzergahlar
İBB Davasının İlk Duruşma Tarihi Belli Oldu mu? Önce Verildi Sonra İptal Edildi İBB Davasının İlk Duruşma Tarihi Belli Oldu mu?
Erzurum'da Doğal Gaz Patlaması! İki Ev Çöktü Erzurum'da Doğal Gaz Patlaması! İki Ev Çöktü
CHP'de Kurultay Öncesi Son MYK CHP'de Kurultay Öncesi Son MYK
ÇOK OKUNANLAR
İstanbul'a Kar Geliyor! Meteoroloji Uzmanı Uyardı: O Tarihlere Dikkat Hazır Olun! İstanbul'a Kar Geliyor
Beyaz Saray Yakınlarında Şok Saldırı! Vurulan İki Asker Öldü Beyaz Saray Yakınlarında Şok Saldırı!
Mardin'de 3 Kişilik Ailenin Başından Vurularak Öldürülmesiyle İlgili Flaş Gelişme! Soruşturma Derinleşiyor 3 Kişilik Ailenin Öldürülmesiyle İlgili Flaş Gelişme! Soruşturma Derinleşiyor
İBB Davasının İlk Duruşma Tarihi Belli Oldu mu? Önce Verildi Sonra İptal Edildi İBB Davasının İlk Duruşma Tarihi Belli Oldu mu?
Yemek Kartı Ücretlerinde 2026 Zammı Netleşti! Milyonlarca Çalışanı İlgilendiriyor! İşte Günlük Yemek Kartı Ücreti Yemek Kartlarında 2026 Zammı Netleşti! Milyonlarca Çalışanı İlgilendiriyor! İşte Günlük Yemek Ücreti