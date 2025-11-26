Gazeteci Fatih Altaylı İkinci Kez Hakim Karşısında! Karar Çıkması Bekleniyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Sosyal medya kanallarından paylaştığı programında 'Cumhurbaşkanını hedef alan tehdit içerikli sözler' sarf ettiği iddiasıyla 5 yıldan az olmamak şartıyla hapis cezası istemiyle yargılanan gazeteci Fatih Altaylı bugün ikinci kez hakim karşısına çıkıyor. 22 Haziran tarihinden bu yana tutuklu bulunan gazeteci Fatih Altaylı hakkında bugünkü duruşmada karar verilmesi bekleniyor.

Duruşma İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmesi gerekirken, salon kapasitesinin yetersiz olması sebebiyle Marmara Ceza İnfaz kurumlarının karşısında bulunan duruşma salonunda yapılacak.

NE OLMUŞTU?

Fatih Altaylı hakkında, kendisine ait YouTube kanalında yayınlanan bir videodaki konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alarak tehdit içerikli sözler sarf ettiği iddiasıyla "Cumhurbaşkanı'nı tehdit" suçundan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatılmıştı.

Altaylı, soruşturma kapsamında yakalanarak gözaltına alınmış, işlemleri tamamlandıktan sonra da üzerine atılı suçlamadan, Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edilmiş, savcılıkta ifade vermiş ve 22 Haziran'da çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderilmişti.

3 Ekim'deki ilk duruşmada savunma yapan Altaylı "Ben ortada bir tehdit olduğu kanaatinde değilim. Hayatımda kimseyi tehdit etmedim. Konuşmamın 10-15 saniyelik bir kısmı gündeme getirildi." iddiasında bulunmuştu. Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, Fatih Altaylı'nın tutukluluk halinin devamına hükmetmişti.

Mahkeme esas hakkındaki mütalaanın hazırlanması için dosyanın savcıya gönderilmesine karar vererek duruşmayı, 26 Kasım'a ertelemişti.

YOUTUBE KANALINA ERİŞİM ENGELİ

Fatih Altaylı'nın YouTube kanalına erişim engeli de getirilmişti.

ALTAYLI HAKKINDA BİR SORUŞTURMA DAHA

Gazeteci Fatih Altaylı hakkında "Yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" iddiasıyla da soruşturma başlatılmıştı.

Kaynak: DHA