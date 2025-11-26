Piyasaya Süreceklerdi! 25 Ton Bozuk Tavuk Ele Geçirildi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Aksu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Çamköy Mahallesi’nde bulunan depolarda gıda denetimi yaptı. Denetimlere İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli de katıldı.

Yapılan kontrollerde, son kullanma tarihi geçmiş tavukların yanı sıra bu tavuklardan üretilmiş ve yeniden paketlenerek satışa sunulmak üzere hazırlanan döner, ciğer, taşlık ve sucuklar ele geçirildi.

Ürünlerin üzerinde üretim bilgisi ve son kullanma tarihi bulunmuyordu. Ayrıca iş yeri açma ve çalışma ruhsatı olmayan depolara idari ceza uygulandı ve işletmeler mühürlendi.

'HALKIMIZIN İÇİ RAHAT OLSUN'

Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım, "Halkımızın içi rahat olsun. Hiç kimse halkın sağlığıyla, çocuklarımızın sağlığıyla oynayamaz. Aksu Belediyesi olarak gıda güvenliği konusunda çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

Zabıta Müdürü Kaan Aydın ise "Çamköy Mahallesi'nde iki işletmeye yönelik denetimlerde, tarihi geçmiş tavuklar ile bu tavuklardan imal edilip yeniden paketlenen ve halk sağlığını ciddi şekilde tehlikeye atan ürünlere rastladık. Duruma anında müdahale ederek iş yerlerini mühürledik, cezai yaptırım uyguladık ve ürünlerin tamamını imha ettik. Belediye olarak halk sağlığını hiçe sayan işletmelere asla müsamaha göstermeyeceğiz, denetimlerimiz devam edecek" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA