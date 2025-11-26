Tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek Hastaneye Kaldırıldı

Tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, bu sabah acil olarak Antalya Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

Antalya Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan ve yolsuzluk soruşturması kapsamında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden alınan Muhittin Böcek, gece saatlerinde acil olarak Antalya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Böcek'e tutuklu bulunduğu Döşemealtı L Tipi Cezaevi revirinde ilk müdahale yapıldı.

Böbrek, mide ve boyun bölgelerindeki ani rahatsızlıklar nedeniyle hastaneye getirilen Böcek için olağanüstü güvenlik önlemleri alındı.

Prostat büyümesi olan Muhittin Böcek için geçen günlerde ameliyat olması kararı verilmişti.

