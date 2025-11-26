Hakkari ve Ağrı’da Büyük Operasyon! Zehir Tacirlerine Ağır Darbe

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hakkari ve Ağrı’da jandarma ekiplerinin zehir tacirlerine yönelik büyük çaplı bir operasyon gerçekleştirdiğini duyurdu. Operasyonlarda toplamda 345 kilogram skunk, 33 kilogram metamfetamin ve 773 litre sıvı metamfetamin ele geçirilirken, bir şüpheli gözaltına alındı.

ATAK TİMLERİ DESTEK VERDİ

Bakan Yerlikaya’nın sosyal medya hesabından paylaştığı bilgilere göre, her iki ilde yürütülen istihbarat çalışmaları sonucunda Jandarma Komutanlıkları harekete geçti. Atak timlerinin de katıldığı operasyonlarda uyuşturucuya darbe üstüne darbe indirildi.

DEV MİKTARDA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Hakkari’de yapılan aramalarda 345 kilogram skunk ve 33 kilogram metamfetamin ele geçirilirken, Ağrı’da gerçekleştirilen operasyonda 773 litre sıvı metamfetamin bulundu. Ele geçirilen maddelerin, uyuşturucu trafiğinde büyük bir kesinti sağladığı belirtiliyor.

Hakkâri ve Ağrı’da Uyuşturucu Maddeye yönelik Jandarmamız tarafından yaptığımız operasyonlarımızla;



❗Hakkâri’de 345 kg Skunk ve 33 kg metamfetamin ile

❗️Ağrı'da 773 Litre Sıvı Metamfetamin ele geçirerek, insanlara arz edilmesini ve toplum sağlığına zarar vermesini engelledik.

“İNSANLIĞIN EN BÜYÜK DÜŞMANIYLA MÜCADELE SÜRECEK”

Operasyonlara ilişkin bilgi veren Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Hakkari ve Ağrı'da uyuşturucu maddeye yönelik jandarmamız tarafından yaptığımız operasyonlarımızla, Hakkari'de 345 kilogram skunk ve 33 kilogram metamfetamin ile Ağrı'da 773 litre sıvı metamfetamin ele geçirerek, insanlara arz edilmesini ve toplum sağlığına zarar vermesini engelledik. Bir şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Uyuşturucu, insanlığın en büyük düşmanıdır. Buna cüret eden zehir tacirleriyle, ülkemiz ve insanlık adına mücadele etmeye devam edeceğiz. Emeği geçenleri tebrik ediyorum."

