Dünya Gözü İznik'e Çevrildi! Papa ve Patrik Antik Bazilika'da Bir Araya Geldi

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo’nun Türkiye ziyareti dün Ankara’da başladı. Papa, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmede, küresel gerilimlerin azaltılması ve barışın güçlendirilmesi çağrısında bulundu. İlk yurt dışı ziyaretini Türkiye’ye gerçekleştiren Papa 14. Leo’nun temasları dünya basınında da geniş yer buldu.

Haberlerde, Papa’nın ziyaretinin Türkiye’nin Orta Doğu’da giderek artan bölgesel etkisiyle bağlantılı olduğuna vurgu yapılırken, temasların stratejik önemine dikkat çekildi. Programı kapsamında Papa, bugün İstanbul'a geldi. İşte dakika dakika tüm detaylar...

17.00 İZNİK'TEN AYRILDI

Tarihi bazilikayı ziyaret etmek ve ayin gerçekleştirmek için İznik’e gelen Papa 14. Leo 1,5 saat ilçede kaldı. Saat 16.40 sularında Papa’yı taşıyan helikopter ilçe stadyumundan ayrılarak İstanbul’a hareket etti.

16.07 PAPA İLE PATRİK BİR ARADA

Papa 14. Leo, Fener Rum Patriği Bartholomeos'la birlikte Aziz Neophytos adına inşa edildiği belirlenen batık bazilika kalıntısının olduğu bölgede düzenlenen Birinci İznik Konsili'nin 1700. yıl dönümü törenine katıldı.

LÜBNAN'A GİDECEK

Papa 14. Leo'nun, Türkiye'den sonra İsrail tarafından vurulan Lübnan'a gideceği öğrenildi.

FENER RUM PATRİĞİ EŞLİK ETTİ

Papaya bu ayinde Fener Rum Patriği I. Bartholomeos yanında yer alarak eşlik etti.

15:30 PAPA 14. LEO İZNİK'TE

Papa, Ankara ve İstanbul’daki ziyaretlerinin ardından Birinci Konsil’in 1700’üncü yıl dönümünün kutlanacağı Bursa’nın İznik ilçesine geldi. Papa'yı taşıyan helikopter, İznik Gölü ve Antik Bazilika’nın üstünde bir süre tur attı. Arkeolojik kazıları havadan izleyen Papa'yı taşıyan helikopter, saat 15.15’te ilçe stadyumuna iniş yaptı. Hristiyan din adamları da Papa'yı görmek için ilçede bir araya geldi.

Papa, geniş güvenlik önlemleri altında stadyumdan çıkış yapan konvoyla birlikte saat 15.30'da İznik Gölü kıyısındaki Aziz Neophytos Bazilikası’nın da bulunduğu İznik Gölü Bazilikası Ören Yeri’ne geldi. Dünyanın birçok ülkesinden gelen Hristiyanlar da Papa’nın katılacağı ayini izlemek üzere Bazilika’nın etrafında toplanırken; Fener Rum Patriği Bartholomeos'un da ilçeye gelmesi nedeniyle Yunanistan, Sırbistan ve Rusya'dan da çok sayıda kişi İznik'e geldi.

15:15 PAPA İZNİK’E HAREKET ETTİ

Papa 14. Leo’u taşıyan helikopter Atatürk Havalimanından havalanarak İznik’e hareket etti. Papa, Birinci İznik Konsili'nin 1700'üncü yıl dönümü anma etkinlikleri katılacak.

Etkinliklerin ardından Papa 14. Leo akşam saatlerinde tekrar İstanbul’a dönecek.

14:22 İZNİK'TE GÜVENLİK ÜST DÜZEYE ÇIKARILDI

Papa'nın programı kapsamında ilçede görev yapan polis sayısı 2 bin 300'e ulaştı. İlçenin ana arterlerinde devriyeler sıklaştırılırken, kritik bölgelerde çevik kuvvet ekipleri konuşlandırıldı.

Güvenlik tedbirleri yalnızca karada değil, su üzerinde de büyük bir titizlikle yürütülüyor. İznik Gölü'nde Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler, göl genelinde devriye faaliyetlerini yoğunlaştırdı.

Bunun yanı sıra, su altındaki muhtemel risklere karşı dalgıç ekipleri göle dalış yaparak arama-tarama çalışmaları gerçekleştiriyor. Dalgıçlar göl tabanını tarayarak herhangi bir şüpheli duruma karşı güvenliği sağlıyor.

Tarihi ziyaretin sorunsuz şekilde gerçekleşmesi için bölgedeki tüm birimlerin koordineli şekilde çalıştığı, güvenlik önlemlerinin ziyaret sonuna kadar artırılarak devam edeceği ifade edildi.

13.15 İZNİK'TEKİ TARİHİ AYİNE KATILIMCILAR GELMEYE BAŞLADI

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'nun Bursa'nın İznik ilçesinde, Birinci İznik Konsili'nin 1700. yıl dönümüne ilişkin düzenlenecek program için katılımcılar gelmeye başladı.

1700 YIL SONRA ANTİK BAZİLİKA'DA EKÜMENİK DUA

Hristiyanlığın kutsal kitabı İncil'in yüzlercesinin toplatılarak Matta, Markos, Luka ve Yuhanna isimleri ile 4 taneye düşürüldüğü ve diğerlerinin yakıldığı Birinci İznik Konsili'nin yapıldığı değerlendirilen ve 2014 yılında ortaya çıkan, 2015'te başlatılan su altı arkeolojik kazı ve araştırmalarının hala sürdüğü Aziz Neophytos Bazilikası, bugün tarihi bir ziyarete ev sahipliği yapacak.

İlk yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye yapan, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14’üncü Leo, Bazilika'nın kazı alanı yakınında düzenlenecek ekümenik dua törenine katılacak.

11:22 PAPA 14. LEO, FRANSIZ FAKİRHANESİ'NDE

Şişli Harbiye'deki Kutsal Ruh Katedrali'deki ayine katılan Papa, buradaki programının bitmesinin ardından Fransız Fakirhanesi'ne geçti.

Papa 14. Leo'nun gelişi öncesi çevrede yoğun güvenlik önlemi alındı. Fakirhanedeki görüşmenin ardından buradan ayrılan Papa, otomobilin içinden basın mensuplarına da el salladı.

10:10 DEPREM YARDIMI İÇİN TEŞEKKÜR

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Harbiye'de yer alan Kutsal Ruh Katolik Kilisesi'nde (Saint Esprit Katedrali) piskopos, rahip, diyakoz ve ruhani görevlilerle bir araya gelerek hitapta bulundu.

Türkiye ziyareti kapsamında Kutsal Ruh Katolik Kilisesi'ni ziyaret eden Papa 14. Leo, piskopos, rahip, diyakoz ve ruhani görevlilerle gerçekleştirdiği ayinin ardından konuşma yaptı.

Papa 14. Leo, Hazreti İsa'nın havarilerinin de Anadolu'ya göç ettiğine, Antakya ve bugün İzmir sınırlarında yer alan Efes Antik Kenti gibi yerlerin geçmişte Hristiyan dünyasından önemli kişilere ev sahipliği yaptığına dikkati çekerek, Türkiye'de şu anda farklı kollardan pek çok Hristiyan topluluğunun yaşadığını söyledi.

Papa, Hıristiyan din adamlarına ve topluluk mensuplarına öğütlerde bulundu.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremleri hatırlatan Papa 14. Leo, kilisenin deprem sonrası yardım faaliyetlerini destekleyen uluslararası kuruluşlara da teşekkürlerini sundu.

09:20 İKİNCİ GÜN PROGRAMI BAŞLADI

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, piskoposlar, rahipler, diyakonlar, dini hayata adanmış kişiler ve ruhani görevlilerle toplantı yapmak üzere Kutsal Ruh (Saint Esprit) Katedrali’ne geldi. Toplantı nedeniyle Cumhuriyet Caddesi trafiğe kapatıldı.

09.00 DÜN TARİHİ BULUŞMADA NELER YAŞANDI?

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Türkiye ziyaretinin Ankara ayağında dün Beştepe’de devlet töreniyle karşılandı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Papa ile yaptığı yaklaşık yarım saatlik baş başa görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi.

​​​​​​​Toplantıda Erdoğan, özetle şu mesajları verdi:

“Papa 14. Leo’yu ve heyetini ülkemizde misafir etmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Bu müstesna ziyaretin Türkiye ile Vatikan arasındaki köklü ilişkilerin dostluk, işbirliği ve karşılıklı anlayış temelinde güçlenmesine katkı sağlamasını canıgönülden temenni ediyorum. İnsanlığın yön arayışının hızlandığı, küresel düzeyde belirsizliklerin arttığı, Asya’dan Afrika’ya, Latin Amerika’dan Doğu Avrupa’ya gerilimlerin tırmandığı bir dönemde gerçekleşen ziyaretin tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını ümit ve arzu ediyorum. İkili görüşmemizde küresel barışın ve istikrarın tesisi konusundaki gözlemlerimizi ve ortak beklentilerimizi paylaştık. Çatışmalar, insani krizler, yoksulluk, adaletsizlik ve iklim değişikliği gibi küresel sınamalar karşısında barışı savunan, adaleti önceleyen, merhameti esas alan bir yaklaşım etrafında buluştuğumuzu görmekten şahsen büyük bir bahtiyarlık duydum."

