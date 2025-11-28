CHP 39. Olağan Kurultayı Başladı: Özel’den 'Demokrasi' ve 'Adalet' Mesajı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 39. Olağan Kurultayı sürecine girdi. Ankara Arena, kurultay için “Şimdi İktidar Zamanı” sloganlarının yer aldığı afişlerle baştan sona süslendi. Ayrıca salonda, tutuklu bulunan CHP’li belediye başkanlarının fotoğraflarına da yer verildi.

İzleyicisiz yapılacak ilk güne özel olarak bir tribüne “Önce Adalet” ve “Önce Hürriyet” ifadeleri asıldı. Bu yazıların, Türkiye’nin 81 ilinden kadınların el emeğiyle parça parça işlenerek oluşturulduğu aktarıldı.

Salonun bir sütununda, 9 Haziran 2025’te yaşamını yitiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in; diğer sütununda ise 19 Temmuz 2025’te vefat eden eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen’in fotoğrafları yer aldı.

10.20 ÖZGÜR ÖZEL'DEN AÇIKLAMALAR

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kurultayda açıklamalarda bulundu.

Özel konuşmasında şunları söyledi:

"19 Mart'tan beri gelen zorlu süreçte Türkiye'de hem siyaseti paralize etmek, CHP'yi felç etmek ve bunları tamamen CHP'nin pozitif gündemini terk etmesini sağlamak maksatlı o kötü girişim; bir yandan arkadaşlarımızı özgürlüğünden mahrum bırakırken bir yandan da CHP'nin iktidar yürüyüşünün önüne geçmeye çalıştığı çok açıktı.

Her şeye rağmen bir yandan direndik bir yandan çalışmaya devam ettik.

CHP karşı kafede kayyum kapıda beklerken içeride program çalışmalarını yapabilen zaman zaman görev yapan genel başkan yardımcılarımızın, parti meclisi üyelerimizin partiye bir müdahale var mı diye perdeyi aralayıp dönüp dünyadaki sosyal demokrat programları Türkiye'ye en olumlu yönleriyle nasıl taşırız çalışmasını birlikte yapabildikleri bir süreçti.

Bu salonda bugün CHP'nin demokrasi ve adalet konusunda kurumların yıpratıldığı bir büyük çöküşe, bir yandan sokakta çetelerin dolaştığı bir yandan insanların evine ekmek götürmesiyle ilgili güvencesizliğiyle ilgili nasıl güvenli yarınları kurabiliriz, kalkınan Türkiye'yi nasıl sağlayabiliriz bunları çalışacaksınız.

Çökmüş sisteme karşı umudu örgütlemek için yola çıktık.

Demokrasinin önünde en büyük engel olan seçim barajını konuşacağız.

Türkiye'de siyasetin finansmanını şeffaflaştıracak hem de yolsuzluğun önüne geçecek çalışmayı burada olgunlaştıracaksınız.

Eşit yurttaşlık ilkesiyle inanç kimliklerinin nasıl korunacağını, AİHM kararlarının bağlayıcılığını konuşacaksınız."

10.00 KURULTAY BAŞLADI

CHP 39'uncu Olağan Kurultayı bugün saat 10.00'da Ankara Arena Spor Salonu’nda başladı.

"Şimdi İktidar Zamanı" sloganlı kurultayın ilk gününde program ve tüzük oylamaları, ikinci gününde genel başkanlık seçimi ve son gün de PM ve YDK seçimi yapılacak.

Kaynak: AA-ANKA