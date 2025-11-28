Kademeli Af Geliyor! Sayı 55 Bindi 90 Bin Olacak
11’inci Yargı Paketi Meclis’e sunuldu. 31 Temmuz 2023’ten önce işlenen suçlar için denetimli serbestlik süresi 3 yıla yükseliyor. İlk etapta 55 bin kişi yararlanacak, düzenleme kademeli olarak 90 bin mahkumu kapsayacak. Trafik ve silah suçlarına ise daha ağır yaptırımlar geliyor.
Türkiye Büyük Millet Meclisi, ceza infaz sistemini yakından ilgilendiren kritik bir düzenlemeyi gündemine aldı. Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan 11’inci Yargı Paketi Meclis Başkanlığı’na sunuldu. Teklif, kamuoyunda “af” beklentilerini artırırken hükümet cephesinden düzenlemenin af niteliği taşımadığı, yalnızca şartlı salıverme şartlarında iyileştirmeler yapıldığı vurgulanıyor.
Düzenlemenin, özellikle cezaevlerindeki yoğunluğun azaltılması ve hükümlülerin topluma kazandırılma sürecinin hızlandırılması hedefiyle hazırlandığı belirtiliyor. Teklife göre denetimli serbestlik uygulamalarında kapsam genişletilirken, elektronik kelepçeyle takip sistemi de yaygınlaştırılacak.
55 BİN MAHKUM İÇİN ERKEN TAHLİYE FIRSATI
31 Temmuz 2023’ten önce işlenen suçlarda 3 yıl erken açık cezaevine ayrılma ve 3 yıl erken denetimli serbestlik imkânı tanınacak. Bu kapsamda ilk anda yaklaşık 55 bin mahkûmun yararlanması bekleniyor. Sürecin devamında bu sayının kademeli olarak 90 bine çıkacağı öngörülüyor. Ancak düzenleme; örgütlü suçlar, terör suçları ve katalog suçlar için geçerli olmayacak.
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, teklifin af olmadığını vurgulayarak, “Sadece şartlı salıvermeye yönelik bir düzenleme. Denetimli serbestlik süresi bir yıldan üç yıla çıkarılıyor.” açıklamasını yaptı.
TRAFİK VE SİLAH SUÇLARINDA CEZALAR ARTACAK
Yargı paketinde güvenliği ilgilendiren alanlarda caydırıcılığı artıracak maddeler de bulunuyor.
Buna göre:
- Çete kurma suçuna 10 yıla kadar hapis
- Çocukları suçta kullanan çete liderlerine ceza bir kat artırılacak
- Çete üyeliği 5 yıla çıkarılacak
- Karakorsanlık suçları kara ulaşımında 2–5 yıl, havada 7–12 yıl arası cezalandırılacak
- Havaya ateş açana 5 yıla kadar, kurusıkı silahla ateş açana ise 3 yıla kadar hapis
- Bu eylemler düğün, asker uğurlama gibi kalabalık alanlarda yapılırsa ceza yarı oranında artacak
- Trafikte araç durduran ya da yol kesenler için 3 yıla kadar hapis
- Kiralık araçları iade etmeyenlere 4 yıla kadar hapis
- Sanal dolandırıcılıkta şüpheli hesabın 48 saatliğine dondurulması
- Mağdurun parasına el koyulup sahibine iade edilmesi
- GSM hat aboneliklerinde çipli kimlik şartı
- Kimlik bilgisi kesin olarak teyit edilecek
SÜREÇ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Teklifin, Adalet Komisyonu’nda görüşmelerinin tamamlanmasının ardından 2026 bütçesi yasalaştıktan sonra Meclis Genel Kurulu’nda oylanması bekleniyor. Onaylanması halinde düzenleme kısa süre içerisinde yürürlüğe girecek.
Kaynak: Haber Merkezi