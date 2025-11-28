Hepsini Vatandaşa Yedireceklerdi! Tam 1 Ton... Son Anda Yakalandı
Türkiye'de peş peşe yaşanan gıda zehirlenmelerinin ardından adeta alarm verildi. Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde yol kontrolü sırasında durdurulan araçta tam 1 ton bozulmuş et ele geçirildi. Bozuk etler vatandaşın sofrasına gelmeden imha edildi.
Viranşehir-Mardin karayolunda rutin uygulama yapan Jandarma ekipleri, kontrol edilen bir araçta hijyen kurallarına uygun olmayacak şekilde taşınan 1 ton kokmuş et bulunduğunu tespit etti.
Veterinerler tarafından incelenen etler, sağlığa zararlı olduğu için imha edilmek üzere zabıta ekiplerine teslim edildi.
Sağlıksız koşullarda et taşımacılığı yapan sürücüye 42 bin 12 lira idari para cezası uygulandı.
