Asgari Ücret Kiralara Yenildi: Ev Sahibi Olmak Zor, Kirada Kalmak Daha Zor! İşte En Pahalı İller

Türkiye’de 2025 yılında geçerli olan 22 bin 104 TL’lik asgari ücret, birçok şehirde ortalama kiraların altında kaldı. İstanbul başta olmak üzere 6 büyükşehirde kira fiyatları asgari ücreti geçti. Gözler şimdi 2026 zammında…

Asgari ücrette zam görüşmelerinin başlayacağı aralık ayı yaklaşırken, Türkiye’de kira maliyetleri çalışanların bütçesini zorlamaya devam ediyor. 2025 yılı için 22 bin 104 TL olarak uygulanan asgari ücret, ekim ayı verilerine göre 6 büyükşehirde ortalama konut kiralarının altında kaldı. Özellikle istihdamın yoğun olduğu şehirlerde barınma maliyetleri asgari ücretlinin karşılayamayacağı seviyelere ulaştı.

İSTANBUL KİRALARDA ZİRVEDE

Türkiye’nin en pahalı kiralarının görüldüğü İstanbul’da ortalama kira bedelleri asgari ücreti önemli ölçüde aşıyor. Büyük şehirlerde yaşayan çalışanların gelirlerinin önemli kısmını kiraya ayırmak zorunda kalması yaşam maliyetlerini daha da artırıyor.

İlk 10 il içinde başı İstanbul çekerken, onu İzmir, Ankara, Antalya, Muğla ve Bursa takip ediyor.

ASGARİ ÜCRET MASASINDA 3 SENARYO

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun aralık ayı başında yeniden bir araya gelmesi beklenirken, toplantı öncesinde olası zam oranları da netleşmeye başladı. Kulislerde yüzde 20, yüzde 25 ve yüzde 30 olmak üzere üç farklı artış senaryosu konuşuluyor.

Bu hesaplamalara göre 2026 yılı için belirlenecek asgari ücretin 26 bin 525 TL ile 28 bin 735 TL arasında olması öngörülüyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise hem çalışanların alım gücünü koruyacak hem de işverenlerin rekabet koşullarını zorlamayacak “dengeyi gözeten” bir rakamın ortaya çıkacağı mesajını verdi.

KİRA YÜKÜ ÇALIŞANLARI ZORLUYOR

Kira fiyatlarının gelir artışlarının üzerinde seyretmesi, özellikle büyükşehirlerde yaşayan asgari ücretliler için barınma krizini gündemin üst sırasına taşıdı. Uzmanlar, yeni ücret belirlenirken kira baskısının dikkate alınması gerektiğini vurguluyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Asgari Ücret
