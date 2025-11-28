Göçmenler Faydalanıyordu... Ücretsiz Dönem Sona Eriyor! Artık Para Ödenecek

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Geçici koruma kapsamında bulunan yabancıların sağlık hizmetlerine ilişkin yeni yönetmelik yayımlandı. 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren bu kişiler, SGK’nın genel sağlık sigortalıları için belirlediği katılım paylarını ödeyecek. Böylece daha önce temel ve acil sağlık hizmetlerinde ücret ödemeyen geçici koruma kapsamındakiler de katılım payına tabi olacak.

Tahsil edilen bu tutarlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu’na (SYDTF) aktarılacak.

ÖDEME GÜCÜ OLMAYANA GERİ İADE

Düzenlemeye göre gelir durumu uygun olmayan ve bu durum tespit edilen kişilerin ödediği katılım payı, başvurmaları halinde sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları tarafından geri ödenecek.

Sunulan sağlık hizmetlerinin bedelleri ise Sağlık Bakanlığı’nın kontrolünde, SGK tarifelerini aşmayacak şekilde fon üzerinden üçer aylık dönemlerle Sağlık Bakanlığı’na aktarılacak. Daha önce bu ödemeleri AFAD yürütüyordu.

ÖZEL HASTANELERE ERİŞİMDE KISITLAMA

Yeni uygulama ile birlikte ödeme gücü bulunmayan kişilerin özel sağlık kuruluşlarına doğrudan başvuru yapması yasaklanacak. Ayrıca, SGK tarafından karşılanmayan sağlık hizmetleri kapsamında aşılar hariç hizmet verilemeyecek.

Sağlık hizmeti karşılığında kurumlara yapılacak ödemelerde, SGK’nın belirlediği birim fiyatların üzerinde uygulama yapılamayacak.

GEÇİCİ KORUMA STATÜSÜNDEKİ SURİYELİ SAYISI

Suriyelilerin Türkiye'ye göç etmesiyle birlikte Geçici Koruma Statüsü kapsamına alınmışlardı. 20 Ekim 2025 tarihi itibarıyla geçici koruma statüsünde 2 milyon 375 bin 909 Suriyeli bulunuyor. En çok Suriyeli 417 bin 725 kişiyle İstanbul'da ikamet ediyor. Sırasıyla 333 bin 849 kişi Gaziantep, 197 bin 17 kişi ise Şanlıurfa'da bulunuyor.

Kaynak: Reuters