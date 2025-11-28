TÜİK Ekim Ayı İşsizlik Rakamlarını Açıkladı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye İstatistik Kurumu, 2025 yılı ekim ayına ilişkin işgücü istatistiklerini yayımladı. Mevsimsellikten arındırılmış verilere göre işsiz sayısı bir önceki aya kıyasla 27 bin kişi azaldı ve 3 milyon 33 bin olarak hesaplandı. Böylece işsizlik oranı 0,1 puan gerileyerek yüzde 8,5 seviyesine indi. Erkeklerde işsizlik yüzde 7, kadınlarda ise yüzde 11,3 olarak ölçüldü.

İSTİHDAM 32,8 MİLYONA YAKLAŞTI

Aynı dönemde istihdam edilenlerin sayısı 185 bin artarak 32 milyon 772 bine yükseldi. İstihdam oranı da yüzde 49,2 seviyesine çıktı. Erkeklerde istihdam oranı yüzde 66,5, kadınlarda ise yüzde 32,4 olarak kaydedildi.

İşgücüne katılım ise ekimde 157 bin kişi artışla 35 milyon 804 bin oldu. İşgücüne katılma oranı yüzde 53,8 olarak belirlenirken, erkeklerde yüzde 71,5, kadınlarda yüzde 36,5 seviyesinde gerçekleşti.

GENÇ İŞSİZLİKTE YÜKSELİŞ

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı, bir önceki aya göre 0,6 puanlık artışla yüzde 15,6 oldu. Genç erkeklerde oran yüzde 12,9, genç kadınlarda ise yüzde 20,6 olarak hesaplandı.

ÇALIŞMA SÜRESİ AZALDI

Fiili haftalık ortalama çalışma süresi, ekim ayında önceki aya kıyasla 0,7 saat düşerek 42,2 saate geriledi. Bu durum, çalışma saatlerinde bir miktar gevşeme yaşandığına işaret etti.

ATIL İŞGÜCÜ ORANI YÜKSELİYOR

Resmi işsizlikte sınırlı bir gerileme görülse de geniş tanımlı işsizliğin işaret ettiği tablo olumsuz seyrini koruyor. Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı yüzde 29,6’ya yükseldi. Bu oran aylık bazda 1,1 puanlık artışa karşılık geliyor.

Zamana bağlı eksik istihdam + işsizlerden oluşan bütünleşik oran: yüzde 20

İşsiz + potansiyel işgücü bütünleşik oranı: yüzde 19,5

