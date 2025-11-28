Su Krizinde Zorunlu Dönem Başlıyor! 1 Ocak 2026'dan İtibaren Her Şey Değişiyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye, iklim değişikliği ve kuraklık riskine karşı su yönetiminde yeni bir adım atıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan düzenleme kapsamında, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren belirli ölçekteki yapı ve tesislerde yağmur suyu toplama ve gri su kullanım sistemleri mecburi hale getirilecek.

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nde 11 Mart’ta yapılan değişiklik ile birlikte su kaynaklarının korunması ve verimli kullanımına yönelik ciddi tasarruf hedefleri belirlendi.

YAĞMUR SUYU HASADI ZORUNLU HALE GELİYOR

Yeni düzenlemeye göre yağmur suyu depolama sisteminin kurulacağı yapılar şöyle belirlendi:

Depo hacmi 7 metreküp üzerinde olan yapılar

Parsel alanı 2 bin metrekareden büyük projeler

Çatı iz düşüm alanı 1000 metrekareyi geçen özel yapılar ve kamu binaları

Bu sistemlerin hayata geçmesiyle yılda 6,2 milyon metreküp su tasarrufu sağlanması bekleniyor.

GRİ SU SİSTEMİ BELİRLİ ALANLARDA MECBURİ

Gri su yeniden kullanım sistemleri ise bazı yapılarda zorunlu olacak. Bu kapsamda:

Konaklama kapasitesi 200 ve üzeri olan oteller

İnşaat alanı 10 bin metrekareyi aşan AVM’ler

30 bin metrekareden büyük kamu binaları

Bu uygulama ile yıllık 4 milyon metreküp ek tasarruf hedefleniyor. Arıtılan gri sular yalnızca tuvalet rezervuarlarında kullanılacak.

DEPOLAMA TANKLARINA YENİ DÜZEN

Yönetmelik ile depolama tanklarının yerleşim kuralları da netleştirildi:

Tesisler arka ve yan bahçelerde yer altına konumlandırılacak

Ön bahçeye yerleştirilecek tanklar için yoldan en az 2 metre mesafe zorunlu olacak

Yağmur suyu tanklarının kapasitesi, çatının özellikleri ve ildeki yıllık yağış ortalamasına göre belirlenecek

Gri su tankları ise ilgili rezervuarlarda kullanılan suyun en az yarısını karşılayacak şekilde tasarlanacak.

Bakanlık, düzenlemenin hem su krizine karşı önemli bir adım olduğunu hem de gelecek nesillere daha sürdürülebilir bir şehirleşme bırakmayı amaçladığını vurguluyor.

Kaynak: Haber Merkezi