Su Krizinde Zorunlu Dönem Başlıyor! 1 Ocak 2026'dan İtibaren Her Şey Değişiyor
1 Ocak 2026 itibarıyla büyük ölçekli kamu ve özel yapılarda yağmur suyu hasadı ve gri su sistemleri kurulması zorunlu hale geliyor. Bakanlık, düzenleme ile yılda yaklaşık 10 milyon metreküp su tasarrufu hedefliyor.
Türkiye, iklim değişikliği ve kuraklık riskine karşı su yönetiminde yeni bir adım atıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan düzenleme kapsamında, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren belirli ölçekteki yapı ve tesislerde yağmur suyu toplama ve gri su kullanım sistemleri mecburi hale getirilecek.
Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nde 11 Mart’ta yapılan değişiklik ile birlikte su kaynaklarının korunması ve verimli kullanımına yönelik ciddi tasarruf hedefleri belirlendi.
YAĞMUR SUYU HASADI ZORUNLU HALE GELİYOR
Yeni düzenlemeye göre yağmur suyu depolama sisteminin kurulacağı yapılar şöyle belirlendi:
- Depo hacmi 7 metreküp üzerinde olan yapılar
- Parsel alanı 2 bin metrekareden büyük projeler
- Çatı iz düşüm alanı 1000 metrekareyi geçen özel yapılar ve kamu binaları
- Bu sistemlerin hayata geçmesiyle yılda 6,2 milyon metreküp su tasarrufu sağlanması bekleniyor.
GRİ SU SİSTEMİ BELİRLİ ALANLARDA MECBURİ
Gri su yeniden kullanım sistemleri ise bazı yapılarda zorunlu olacak. Bu kapsamda:
- Konaklama kapasitesi 200 ve üzeri olan oteller
- İnşaat alanı 10 bin metrekareyi aşan AVM’ler
- 30 bin metrekareden büyük kamu binaları
- Bu uygulama ile yıllık 4 milyon metreküp ek tasarruf hedefleniyor. Arıtılan gri sular yalnızca tuvalet rezervuarlarında kullanılacak.
DEPOLAMA TANKLARINA YENİ DÜZEN
Yönetmelik ile depolama tanklarının yerleşim kuralları da netleştirildi:
- Tesisler arka ve yan bahçelerde yer altına konumlandırılacak
- Ön bahçeye yerleştirilecek tanklar için yoldan en az 2 metre mesafe zorunlu olacak
- Yağmur suyu tanklarının kapasitesi, çatının özellikleri ve ildeki yıllık yağış ortalamasına göre belirlenecek
- Gri su tankları ise ilgili rezervuarlarda kullanılan suyun en az yarısını karşılayacak şekilde tasarlanacak.
Bakanlık, düzenlemenin hem su krizine karşı önemli bir adım olduğunu hem de gelecek nesillere daha sürdürülebilir bir şehirleşme bırakmayı amaçladığını vurguluyor.
