Altın Piyasası Hareketlendi! İşte Gram ve Çeyrekte Son Durum...

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Altın piyasası 28 Kasım 2025 Cuma gününe yükseliş eğilimiyle giriş yaptı. Fiyatlardaki yukarı yönlü hareket, yatırımcıların ve altın alıp satmak isteyenlerin “Gram altın bugün kaç lira? Çeyrek altın ne kadar oldu?” sorularına yanıt aramasına neden oluyor. Jeopolitik riskler ve Fed’in faiz indirimine gidebileceğine yönelik beklentiler, altın fiyatlarındaki artışı destekleyen başlıca unsurlar arasında bulunuyor. Peki, güncel altın fiyatları bugün nasıl şekillendi? İşte 28 Kasım 2025 tarihli gram, çeyrek, Cumhuriyet ve diğer altın türlerine ait alış–satış rakamları…

ALTINDA GÜNCEL DURUM

Ons altın güne 4.159 dolardan başlangıç yaptı. Gün içinde 4.157 dolar seviyesine kadar gerilerken, en yüksek 4.193 doları gördü. Şu anda ons altın 4.186 dolar bandında işlem görüyor.

Gram altın ise güne 5.671 liradan giriş yaptı. Gün içindeki en düşük seviye 5.670 lira olurken, en yüksek 5.728 liraya kadar çıktı. Şu an gram altın 5.719 liradan alıcı buluyor.

GRAM ALTIN

Alış: 5.718,5550

Satış: 5.719,7300

ONS ALTIN (USD)

Alış: 4.185,12

Satış: 4.186,16

ÇEYREK ALTIN

Alış: 9.149,6900

Satış: 9.351,7600

CUMHURİYET ALTINI

Alış: 36.598,7500

Satış: 37.292,6400

TAM ALTIN

Alış: 37.727,00

Satış: 38.084,00

YARIM ALTIN

Alış: 18.238,53

Satış: 18.697,98

ZİYNET ALTINI

Alış: 36.591,40

Satış: 37.281,59

ATA ALTIN

Alış: 38.116,14

Satış: 39.087,39

14 AYAR BİLEZİK GRAM FİYATI

Alış: 3.190,33

Satış: 4.300,58

22 AYAR BİLEZİK GRAM FİYATI

Alış: 5.279,79

Satış: 5.534,69

GREMSE ALTIN

Alış: 93.969,00

Satış: 95.064,00

Kaynak: Haber Merkezi