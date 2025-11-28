Altın Piyasası Hareketlendi! İşte Gram ve Çeyrekte Son Durum...
Altın fiyatları 28 Kasım 2025’e yükselişle başladı. Jeopolitik gelişmeler ve Fed’in faiz indirimi beklentileri piyasayı desteklerken, gram altın 5.700 TL seviyesinin üzerine çıktı. İşte gram, çeyrek ve Cumhuriyet altınında güncel alış–satış fiyatları…
Altın piyasası 28 Kasım 2025 Cuma gününe yükseliş eğilimiyle giriş yaptı. Fiyatlardaki yukarı yönlü hareket, yatırımcıların ve altın alıp satmak isteyenlerin “Gram altın bugün kaç lira? Çeyrek altın ne kadar oldu?” sorularına yanıt aramasına neden oluyor. Jeopolitik riskler ve Fed’in faiz indirimine gidebileceğine yönelik beklentiler, altın fiyatlarındaki artışı destekleyen başlıca unsurlar arasında bulunuyor. Peki, güncel altın fiyatları bugün nasıl şekillendi? İşte 28 Kasım 2025 tarihli gram, çeyrek, Cumhuriyet ve diğer altın türlerine ait alış–satış rakamları…
ALTINDA GÜNCEL DURUM
Ons altın güne 4.159 dolardan başlangıç yaptı. Gün içinde 4.157 dolar seviyesine kadar gerilerken, en yüksek 4.193 doları gördü. Şu anda ons altın 4.186 dolar bandında işlem görüyor.
Gram altın ise güne 5.671 liradan giriş yaptı. Gün içindeki en düşük seviye 5.670 lira olurken, en yüksek 5.728 liraya kadar çıktı. Şu an gram altın 5.719 liradan alıcı buluyor.
GRAM ALTIN
Alış: 5.718,5550
Satış: 5.719,7300
ONS ALTIN (USD)
Alış: 4.185,12
Satış: 4.186,16
ÇEYREK ALTIN
Alış: 9.149,6900
Satış: 9.351,7600
CUMHURİYET ALTINI
Alış: 36.598,7500
Satış: 37.292,6400
TAM ALTIN
Alış: 37.727,00
Satış: 38.084,00
YARIM ALTIN
Alış: 18.238,53
Satış: 18.697,98
ZİYNET ALTINI
Alış: 36.591,40
Satış: 37.281,59
ATA ALTIN
Alış: 38.116,14
Satış: 39.087,39
14 AYAR BİLEZİK GRAM FİYATI
Alış: 3.190,33
Satış: 4.300,58
22 AYAR BİLEZİK GRAM FİYATI
Alış: 5.279,79
Satış: 5.534,69
GREMSE ALTIN
Alış: 93.969,00
Satış: 95.064,00
Kaynak: Haber Merkezi