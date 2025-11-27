Ekonomide Kara Liste Çıktı! Türkiye’nin En Büyük Ekonomik Sorunu Belli Oldu

Türkiye’nin ekonomi nabzını tutan son ankette dikkat çeken sonuçlar ortaya çıktı. Halkın en çok hangi konuda zorlandığı netleşirken, 'sorun yok' diyenlerin oranı neredeyse yok seviyesinde kaldı. İşte ülkenin en büyük ekonomik sorunu…

2026 yılı için maaş zamları merakla beklenirken, halkın ekonomiye bakışı da ortaya çıktı. ASAL Araştırma’nın son anketi, Türkiye’de vatandaşların en fazla zorlandığı alanın kira ve konut fiyatları olduğunu ortaya koydu. Ankete katılanların neredeyse tamamı ekonomide ciddi sorunlar olduğunu vurgularken, 'Sorun yok' diyenlerin oranı yok denecek kadar düşük kaldı.

1-9 Kasım 2025 tarihleri arasında 26 ilde, 18 yaş üstü 2015 kişiyle yapılan araştırma; ekonomik sıkıntıların toplumsal etkisini net şekilde gözler önüne serdi.

KİRA VE GIDA FİYATLARI ZİRVEDE

Ekonomide Kara Liste Çıktı! Türkiye’nin En Büyük Ekonomik Sorunu Belli Oldu - Resim : 1

Katılımcıların yüzde 22,6’sı konut ve kira fiyatlarındaki artışı ülkenin en büyük ekonomik problemi olarak tanımladı. Bu sorunu yüzde 17 ile gıda fiyatlarındaki yükseliş takip etti.

En çok şikayet edilen üçüncü başlık ise yüksek enflasyon (yüzde 10,5) oldu.

HALKIN ŞİKAYET LİSTESİNDE ÖNE ÇIKAN DİĞER BAŞLIKLAR

  • Yüksek faizler: yüzde 5,4
  • Elektrik, su, doğalgaz ve aidat bedelleri: yüzde 5,3
  • Ekonomi yönetimine yönelik memnuniyetsizlik: yüzde 4,9
  • İşsizlik: yüzde 4,2
  • Üretim yetersizliği: yüzde 4,0
  • Akaryakıt fiyatları: yüzde 3,8
  • Yüksek vergi oranları: yüzde 3,5
  • Liyakatsizlik: yüzde 3,3
  • Eğitim giderleri: yüzde 3,0
  • Sosyal eşitsizlik: yüzde 2,7
  • Kamuda israf: yüzde 2,2

'HER ŞEY YOLUNDA' DİYENLER SADECE YÜZDE 1,8

Ekonomide herhangi bir sorun olmadığını düşünenlerin oranı yalnızca yüzde 1,8 olarak ölçüldü. Katılımcıların yüzde 3,2’si ise fikrim yok yanıtını verdi.

Anket, NUTS-2 bölgelendirme sistemine göre seçilen illerde telefon yöntemi (CATI) ile yapıldı. Sonuçlar yüzde 95 güven aralığında raporlandı.

Kaynak: Haber Merkezi

