Pasaport, Ehliyet, IMEI... Hepsine Zam! Vergi, Harç ve Cezalar Cep Yakacak! 2026 Zamları Belli Oldu

2026 yılında geçerli olacak vergi ve harçlara ilişkin önemli düzenlemeler netleşmeye başladı. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın hazırladığı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nin Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla 2025 yılı yeniden değerleme oranı yüzde 25,49 olarak duyuruldu. Bu oran, 2026’da uygulanacak pek çok vergi, harç ve istisnanın hesaplanmasında temel alınacak.

Yeniden değerleme oranı; ehliyet, pasaport, trafik cezaları, MTV gibi pek çok kalemde artışa neden olurken, özellikle yurt dışından getirilen cep telefonlarının IMEI kayıt ücreti de 57 bin 241 TL’ye yükselecek. Böylece Türkiye’ye yurtdışından telefon getirmenin maliyeti 57 bin liranın üzerine çıkmış olacak.

BAKAN ŞİMŞEK: “DAHA DÜŞÜK ARTIŞ İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, düzenlemenin ardından yaptığı açıklamada vergi artışlarının yeniden değerleme oranının altında tutulması için çalışma yaptıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Vergi ve harçları enflasyon hedeflerimiz doğrultusunda, daha düşük oranda artırmak için çaba gösteriyoruz. Vatandaşımızın aleyhine bir düzenleme yapılmayacak.”

Şimşek ayrıca, yeniden değerleme oranının yalnızca vergi artışlarında değil, gelir vergisi tarifesi ve çeşitli istisna tutarlarının güncellenmesinde de esas alınacağını ifade etti.

HANGİ KALEMLERDE DEĞİŞİKLİK OLACAK?

Yeni oran doğrultusunda çok sayıda düzenleme devreye girecek. İşte öne çıkan artış beklentileri:

Yemek kartı istisnası: 240 TL → 301,17 TL

Ulaşım bedeli istisnası: 126 TL → 158,11 TL

Kira geliri vergisi istisnası: 47 bin TL → 58 bin 980 TL

Temettü ve kira gelirlerinde beyan sınırı: 330 bin TL → 414 bin 117 TL

Gayrimenkul satış kazancı istisnası: 120 bin TL → 150 bin 588 TL

Fatura-amortisman sınırı: 9.900 TL → 12.423 TL

IMEI kayıt ücreti: 45.614 TL → 57.241 TL

Yurt dışı çıkış harcı: 1.000 TL → 1.255 TL

SİLAH RUHSATLARINDA DA ARTIŞ

Bulundurma ruhsatı: 50.565 TL → 63.454 TL

Taşıma ruhsatı: 158.000 TL → 198.517 TL

Yivsiz tüfek ruhsatı: 1.225 TL → 1.537 TL

Kart bedellerinde de bin 100 ila 1.380 TL, 600 ila 753 TL, 150 ila 188,2 TL arasında artışlar uygulanacak.

2026 VERGİ VE HARÇLARDA YENİ TARİFE

Ehliyet ve pasaport harçları da artıyor. Örneğin:

B sınıfı ehliyet harcı: 5.678,6 TL → 7.126,1 TL

3+ yıllık pasaport harcı: 11.274 TL → 14.147,7 TL

Pasaport defter ücreti: 1.135 TL → 1.424,3 TL

1 OCAK 2026’DA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Yeniden değerleme oranı kapsamında yapılacak düzenlemeler 1 Ocak 2026 itibarıyla resmen uygulanmaya başlayacak.

Bakanlığın vergi ve harç artışlarını bir miktar aşağı çekebileceğine ilişkin mesajları nedeniyle gözler, önümüzdeki günlerde yapılacak nihai açıklamaya çevrildi.

