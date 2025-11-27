Bakan Kurum Açıkladı! Yüzyılın Konut Projesi'ne Rekor Başvuru

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 81 ilde 500 bin konutun inşa edileceği Yüzyılın Konut projesine ilişkin son bilgileri paylaştı.

Bakan Kurum, yaptığı açıklamada "Başvuruların başladığı 10 Kasım’dan bugüne, iftiharla söylüyorum ki; 5 milyon 314 bin kardeşimiz müracaat etmiştir. Yüzyılın Konut Projesi; bu katılım sayısıyla, Cumhuriyet tarihi boyunca kamu eliyle başlatılan projeler arasında, en yüksek başvuruya mazhar olan proje olarak şehircilik tarihindeki yerini almıştır. Çünkü milletimiz; devletinin, hükümetinin ve liderinin sözüne sonuna kadar güvenmekte ve yanında durmaktadır." ifadelerini kullandı.

BAKAN KURUM'DAN MKYK'DA SUNUM

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, AK Parti MKYK toplantısında 81 ilde 500 bin konutun inşa edileceği Yüzyılın Konut projesi hakkında bir sunum da yaptı. Edinilen bilgilere göre, Bakan Kurum 10 Kasım’da sürecin başladığını hatırlattı ve 500 bin sosyal konut projesine başvuru sayısının 5 milyonu geçtiğini anlattı.

Sunumda, sosyal konut projesinin detayları, konut büyüklükleri, satış fiyatları ve ödeme planına yönelik ayrıntılı bilgiler yer aldı. 1+1, 2+1 konut projelerinin özel sektör eliyle de teşvik edilmesi gerektiğini belirten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Ev sahipliği oranının artması için bu tarz evleri artırın” mesajını verdi.

Hem konut projesinin hem de İstanbul’da kiralık konut projelerinin yüksek kiraları etkileyeceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Millet bu sosyal konut projesiyle rahatlayacak. Bu anlamda ne adım atılması gerekiyorsa atılacak. Bu projelerin yüksek kiralara yönelik bir dengeleme yapacağını düşünüyorum. Yüksek kiralarla ilgili vatandaşı bu durumdan kurtaracağız” yorumunu yaptığı aktarıldı.

19 ARALIK SON TARİH

Sosyal konutlara başvuru süreci 10 Kasım’da başladı. Şartları sağlayanlar 19 Aralık’a kadar Ziraat, Halkbank ve Emlak Katılım Bankası üzerinden, 18 Aralık’a kadar da e-Devlet ile başvurusunu yapacak. Başvuru için 5 bin TL ödeme gerekli. Kuraların çekimi 29 Aralık 2025-27 Şubat 2026 arasında gerçekleşecek. Hak sahibi olamayanlar başvuru ücretini iade alacak.

Yeni projelerin yapım sürecinin 2026’da başlaması, projelerin büyüklüğüne göre değişmekle birlikte ortalama 1-5-2.5 yılda tamamlanması planlanıyor. İlk teslim tarihi ise Mart 2027.

