Yemek Kartı Ücretlerinde 2026 Zammı Netleşti! Milyonlarca Çalışanı İlgilendiriyor! İşte Günlük Yemek Kartı Ücreti

Milyonlarca çalışanın beklediği açıklama geldi! Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yeniden değerleme oranını duyurmasıyla birlikte yemek kartı ücretlerine 2026 için yapılacak zam da kesinleşti. Günlük tutar 300 TL sınırını aşarak yeni yılda cebinize böyle yansıyacak! İşte detaylar...

2026 yılında geçerli olacak günlük yemek kartı ücreti netleşti. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan yeniden değerleme oranı yüzde 25,49 olarak ilan edildi. Bu artışla birlikte, 2025’te günlük 240 TL olan yemek kartı ücreti 2026’da 301,20 TL seviyesine yükselmiş olacak.

Yeniden değerleme oranı, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca, bir önceki yıl Ekim ayına göre yurt içi üretici fiyat endeksindeki ortalama fiyat artış oranına göre hesaplanıyor. Bakanlığın tebliği geçen gün yayımlandığında oran açıklanmış oldu. Geçtiğimiz yıl bu oran yüzde 43,93’tü.

Çalışanlar ve işverenler, artış kararını yakından takip ediyordu. Yeni düzenlemeyle birlikte 2026 dönemi yemek yardımı destekleri netlik kazanmış oldu.

Altın Tırmanışa Geçti! Faiz İndirimi İhtimali Altını UçurduEkonomi

