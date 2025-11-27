Borsa Günü Yükselişle Bitirdi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,28 değer kazanarak 10.945,49 puandan tamamladı.

Borsa Günü Yükselişle Bitirdi
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 30,83 puan artarken, toplam işlem hacmi 112,7 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,99, holding endeksi yüzde 0,60 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık, en çok kaybettiren ise yüzde 1,98 ile finansal kiralama faktoring oldu.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimine gideceğine yönelik beklentiler fiyatlamalar üzerindeki etkisini sürdürürken, BIST 100 endeksi, 11.000 puan seviyesini test etmesinin ardından kısmen gerilemesine karşın günü yükselişle tamamladı.

Analistler, yarın yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Finansal İstikrar Raporu, Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) ve işsizlik oranının, yurt dışında ise Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve işsizlik oranının, Japonya'da ise işsizlik oranı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini aynı zamanda ABD'de tatil sebebiyle piyasaların erken kapanacağını belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.100 ve 11.200 puanın direnç, 10.800 ve 10.700 puanın ise destek konumunda olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

