13 İlde Kar Alarmı Verildi: Meteoroloji Peş Peşe Uyardı! Sıcaklıklar Bir Anda Düşüyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son hava tahmin raporu, yurdun büyük bölümünde hava şartlarının değişeceğini ortaya koydu. Hafta boyunca mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların, hafta sonuyla birlikte hızla düşeceği bildirildi. İç ve batı kesimlerde sağanak yağış etkili olurken, Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde kar yağışının geri döneceği belirtildi.

Rüzgârın ise Marmara’nın batısı ve Kıyı Ege’de yer yer 40-60 km/saate ulaşarak etkisini artırması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde sis ve pus riskine dikkat çekildi.

İSTANBUL’DA SICAKLIKLAR 5 DERECE BİRDEN DÜŞECEK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi AKOM tarafından yapılan değerlendirmede, hafta boyunca güneşli havanın hakim olduğu kentte Cumartesi günü itibarıyla sağanak geçişleri görüleceği duyuruldu. Şu anda 20 derece civarında olan hava sıcaklıklarının 15 dereceye ineceği öngörülüyor.

Vatandaşların ani hava değişimlerine karşı tedbirli olması istendi.

KUVVETLİ RÜZGAR VE SAĞANAK UYARISI

Meteoroloji, Marmara’nın batısı ve Ege kıyılarında kuvvetli rüzgarın yaşatabileceği çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı uyarıda bulundu.

Bölgelere göre hava durumu tahmini şöyle:

Marmara: Batıda yer yer çok bulutlu, Edirne ve Kırklareli çevrelerinde gök gürültülü sağanak

Ege: Kıyılarda ve Manisa çevresinde aralıklı sağanak yağış

Diğer bölgeler: Az bulutlu ve açık

13 İLDE KAR ALARMI

Soğuk hava dalgasının etkisini artırmasıyla birlikte Pazar günü Doğu Anadolu’da kar yağışları başlayacak. Aralık ayının ilk günlerinde 13 ilde kar bekleniyor.

Kar yağışının etkili olacağı iller:

Ardahan, Kars, Ağrı, Van, Hakkari, Bitlis, Muş, Erzurum, Bayburt, Bingöl, Sivas, (Metinlerde yer alan 13. il eksik olduğu için mevcut 11 kent korunarak yazıldı. İstersen iki ili ekleyebilirim.)

Yetkililer; buzlanma, don, ulaşımda aksamalar, sel ve su baskını gibi olası tehlikelere karşı vatandaşlara uyarılarda bulundu. Sürücülere ise kış lastiği uyarısı yapıldı.

SAĞANAK YAĞIŞIN ETKİLEYECEĞİ İLLER

Hafta sonu itibarıyla bazı illerde gök gürültülü sağanak bekleniyor. Cuma günü yağışlı havanın görüleceği şehirler:

İstanbul, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Çanakkale, Yalova, Bursa, Balıkesir, Manisa, İzmir, Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Isparta, Antalya, Burdur, Denizli, Muğla ve Aydın.

Kaynak: Haber Merkezi