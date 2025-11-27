Türkiye’de Deprem Riski En Yüksek ve En Düşük İller Belli Oldu! 'Üzülerek Açıklıyorum' Diyerek Uyardı

Japon deprem uzmanı Moriwaki, Türkiye’de deprem riskinin en yüksek ve en düşük olduğu illeri açıkladı. 'Üzülerek söylüyorum' diyerek dikkat çeken uyarılar yapan Moriwaki, yapı stokunun yarısının kaçak olduğuna dikkat çekerek acil önlem çağrısı yaptı.

Son Güncelleme:
Türkiye’de Deprem Riski En Yüksek ve En Düşük İller Belli Oldu! 'Üzülerek Açıklıyorum' Diyerek Uyardı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye’nin deprem kuşağında yer alması nedeniyle sık sık meydana gelen sarsıntılar, riskli bölgeleri yeniden gündeme getiriyor. Vatandaşlar hangi illerin daha tehlikede olduğunu merak ederken, 35 yıldır Türkiye’de çalışmalar yürüten Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki’den dikkat çeken açıklamalar geldi.

Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde düzenlenen konferansta konuşan Moriwaki, Türkiye’nin deprem nedeniyle yaşanan can kayıplarında dünya sıralamasında üçüncü olduğunu belirterek yapı denetimi konusundaki eksikliklere dikkat çekti.

Türkiye’de Deprem Riski En Yüksek ve En Düşük İller Belli Oldu! 'Üzülerek Açıklıyorum' Diyerek Uyardı - Resim : 1

‘TÜRKİYE’DE 6 FAY HATTI VAR, RİSK ÇOK DAHA KARMAŞIK’

Japonya’da mimarlık ve inşaat eğitimi alanların deprem bilimleriyle ilgili zorunlu eğitim aldığını ifade eden Moriwaki, Türkiye’nin deprem yapısının Japonya’dan daha karmaşık olduğunu söyleyerek, “Japonya’da 4, Türkiye’de ise 6 büyük levha bulunuyor. Bu nedenle Türkiye’nin deprem gerçeğini daha ciddi şekilde kabullenmesi gerekiyor” İfadelerini kullandı.

EN RİSKLİ VE EN GÜVENLİ İLLERİ AÇIKLADI

Moriwaki’nin yaptığı değerlendirmeye göre:

En riskli bölgeler:

Ege Bölgesi: Çok sayıda fay hattı nedeniyle yüksek risk

Bandırma ve Bursa: Önemli tehdit altında

Daha az riskli iller:

Kırklareli: Türkiye’nin en güvenli ili

Karadeniz Bölgesi (Samsun hariç)

Konya, Niğde, Karaman: Büyük deprem beklenmiyor

Balıkesir için büyük bir deprem öngörmediğini belirten Moriwaki, “Ege’de hareket yoğun ama bazı bölgelerde ciddi kırılmalar olmayabilir” dedi.

'ÜZÜLEREK SÖYLÜYORUM... TÜRKİYE ÜÇÜNCÜ SIRADA'

Türkiye’de Deprem Riski En Yüksek ve En Düşük İller Belli Oldu! 'Üzülerek Açıklıyorum' Diyerek Uyardı - Resim : 2

Türkiye’de yapı stokuna da dikkat çeken Moriwaki, çarpıcı tespitler yaptı. Moriwaki, “21 milyonu aşan yapı stokunun yaklaşık yarısı kaçak. Birinci derece deprem bölgesi olmasına rağmen hâlâ yapı denetimi uygulanmayan iller var. Bu tabloyu düzeltmemiz şart.” dedi. Türkiye’nin mimarlarından biri olarak konuştuğunu belirten Moriwaki, deprem konusunda bilinçlenme ve dayanıklı yapı üretimi için çalışmaların hızla sürmesi gerektiğini vurguladı.

AFAD Duyurdu: Ege Gece Yarısı Fena SallandıAFAD Duyurdu: Ege Gece Yarısı Fena SallandıGüncel
Hasan Sözbilir ‘2 Bin Yıldır Sessiz’ Diyerek O Bölgeyi İşaret Etti! ‘Deprem Üretme Zamanı Geldi’Hasan Sözbilir ‘2 Bin Yıldır Sessiz’ Diyerek O Bölgeyi İşaret Etti! ‘Deprem Üretme Zamanı Geldi’Güncel

Kaynak: DHA

Etiketler
Deprem
Son Güncelleme:
Icardi Galatasaray'dan Ayrılacak Mı? Beklenen Resmi Açıklama Geldi: Okan Buruk... Takımdan Ayrılıyor Mu? Resmi Açıklama Geldi
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
İstanbul'a Kar Geliyor! Meteoroloji Uzmanı Uyardı: O Tarihlere Dikkat Hazır Olun! İstanbul'a Kar Geliyor
Kuzularla Oyunu Gülümsetti! “Beni Yiyorlar” Diyen Minik Yusuf Sosyal Medyayı Kahkahaya Boğdu Minik Yusuf'un Kuzularla Oyunu Gülümsetti
ÇOK OKUNANLAR
İstanbul'a Kar Geliyor! Meteoroloji Uzmanı Uyardı: O Tarihlere Dikkat Hazır Olun! İstanbul'a Kar Geliyor
Beyaz Saray Yakınlarında Şok Saldırı! Vurulan İki Asker Öldü Beyaz Saray Yakınlarında Şok Saldırı!
İBB Davasının İlk Duruşma Tarihi Belli Oldu mu? Önce Verildi Sonra İptal Edildi İBB Davasının İlk Duruşma Tarihi Belli Oldu mu?
Mardin'de 3 Kişilik Ailenin Başından Vurularak Öldürülmesiyle İlgili Flaş Gelişme! Soruşturma Derinleşiyor 3 Kişilik Ailenin Öldürülmesiyle İlgili Flaş Gelişme! Soruşturma Derinleşiyor
Yemek Kartı Ücretlerinde 2026 Zammı Netleşti! Milyonlarca Çalışanı İlgilendiriyor! İşte Günlük Yemek Kartı Ücreti Yemek Kartlarında 2026 Zammı Netleşti! Milyonlarca Çalışanı İlgilendiriyor! İşte Günlük Yemek Ücreti