Türkiye’de Deprem Riski En Yüksek ve En Düşük İller Belli Oldu! 'Üzülerek Açıklıyorum' Diyerek Uyardı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye’nin deprem kuşağında yer alması nedeniyle sık sık meydana gelen sarsıntılar, riskli bölgeleri yeniden gündeme getiriyor. Vatandaşlar hangi illerin daha tehlikede olduğunu merak ederken, 35 yıldır Türkiye’de çalışmalar yürüten Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki’den dikkat çeken açıklamalar geldi.

Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde düzenlenen konferansta konuşan Moriwaki, Türkiye’nin deprem nedeniyle yaşanan can kayıplarında dünya sıralamasında üçüncü olduğunu belirterek yapı denetimi konusundaki eksikliklere dikkat çekti.

‘TÜRKİYE’DE 6 FAY HATTI VAR, RİSK ÇOK DAHA KARMAŞIK’

Japonya’da mimarlık ve inşaat eğitimi alanların deprem bilimleriyle ilgili zorunlu eğitim aldığını ifade eden Moriwaki, Türkiye’nin deprem yapısının Japonya’dan daha karmaşık olduğunu söyleyerek, “Japonya’da 4, Türkiye’de ise 6 büyük levha bulunuyor. Bu nedenle Türkiye’nin deprem gerçeğini daha ciddi şekilde kabullenmesi gerekiyor” İfadelerini kullandı.

EN RİSKLİ VE EN GÜVENLİ İLLERİ AÇIKLADI

Moriwaki’nin yaptığı değerlendirmeye göre:

En riskli bölgeler:

Ege Bölgesi: Çok sayıda fay hattı nedeniyle yüksek risk

Bandırma ve Bursa: Önemli tehdit altında

Daha az riskli iller:

Kırklareli: Türkiye’nin en güvenli ili

Karadeniz Bölgesi (Samsun hariç)

Konya, Niğde, Karaman: Büyük deprem beklenmiyor

Balıkesir için büyük bir deprem öngörmediğini belirten Moriwaki, “Ege’de hareket yoğun ama bazı bölgelerde ciddi kırılmalar olmayabilir” dedi.

'ÜZÜLEREK SÖYLÜYORUM... TÜRKİYE ÜÇÜNCÜ SIRADA'

Türkiye’de yapı stokuna da dikkat çeken Moriwaki, çarpıcı tespitler yaptı. Moriwaki, “21 milyonu aşan yapı stokunun yaklaşık yarısı kaçak. Birinci derece deprem bölgesi olmasına rağmen hâlâ yapı denetimi uygulanmayan iller var. Bu tabloyu düzeltmemiz şart.” dedi. Türkiye’nin mimarlarından biri olarak konuştuğunu belirten Moriwaki, deprem konusunda bilinçlenme ve dayanıklı yapı üretimi için çalışmaların hızla sürmesi gerektiğini vurguladı.

Kaynak: DHA