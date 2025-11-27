Bir İl Susuz Kalabilir! Baraj Doluluğu Sadece Yüzde 4

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde yer alan Yuvacık Barajı’nda doluluk oranı alarm verici seviyelere geriledi. Kentin içme suyu ihtiyacının büyük kısmını karşılayan barajda, Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSU) verilerine göre su seviyesi yalnızca yüzde 4’e düştü. Bu oran, 51 milyon metreküplük toplam kapasitenin 2 milyon 383 bin metreküpü anlamına geliyor. Geçen yıl aynı dönemde baraj doluluğu yüzde 30 civarındaydı.

TOPRAKTA ÇATLAKLAR OLUŞTU

Yağışların azlığı ve yüksek sıcaklıklar nedeniyle su seviyesindeki azalma hızlı bir şekilde devam ediyor. Bu durum nedeniyle Sapanca Gölü’nden Yuvacık Barajı’na su takviyesi yapılıyor.

Barajın alçak alanlarında bazı yerleşim yerleri yeniden su yüzeyine çıkarken, barajı besleyen Kirazdere kolunda toprak çatlakları gözlemlendi.

Öte yandan, ilin diğer önemli su kaynağı olan Namazgah Barajı’nda doluluk oranı yüzde 36 seviyesinde. 25 milyon metreküplük kapasitesi olan bu barajda ise yaklaşık 8 milyon 258 bin metreküp su bulunuyor.

Kaynak: DHA