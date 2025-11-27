İstanbul'a Kar Geliyor! Meteoroloji Uzmanı Uyardı: O Tarihlere Dikkat

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Aylardır merakla beklenen "İstanbul'a kar ne zaman gelecek?" sorusunun yanıtı meteoroloji kaynaklarından gelen son değerlendirmelerle netleşti. Uzun süren kurak bir dönemin ardından İstanbulluların gözü kulağı kar yağışı tarihlerine çevrildi. Türkiye, son yılların en kurak Kasım aylarından birini geride bırakırken, sıcaklıklar önümüzdeki günlerde sert bir düşüş yaşayacak ve hava sıcaklıklarının bir hafta içinde 5-6 derece birden gerileyeceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL'A KAR GELİYOR

İstanbul'da ilk karla karışık yağışların görülme olasılığı, meteoroloji uzmanlarının ortak değerlendirmesine göre 14-19 Ocak tarihleri arasında öne çıkıyor. Özellikle kıyı ilçelerde sulu kar şeklinde beklenen bu yağışlar, kışa giriş olarak görülecek. Kent genelinde zaman zaman kısa süreli kar geçişleri yaşanabileceği ancak kalıcı kar örtüsü oluşma ihtimalinin düşük olduğu belirtiliyor.

İSTANBUL İÇİN TARİH VERİLDİ

Uzmanlara göre, İstanbul şehir merkezini etkileyecek asıl güçlü ve kalıcı kar yağışı ise Şubat ayının ilk günlerinde, özellikle 5-6 Şubat tarihlerinde bekleniyor. Tahmini modellere göre, bu dönemde kuvvetli bir soğuk hava dalgası kenti etkisi altına alacak. Merkez ilçelerde 1-5 santimetre kar örtüsü oluşması beklenirken, yüksek bölgeler ve batı ilçelerinde kar kalınlığının 10-20 santimetreye ulaşabileceği tahmin ediliyor. Bu günlerde gece sıcaklıklarının sıfırın altına düşeceği, gündüz ise 1-4 derece arasında seyredeceği öngörülüyor.

UZMAN İSİM ADİL TEK AÇIKLADI

Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, Türkiye'de son aylarda yaşanan sıcaklık ve yağış anomalilerini değerlendirirken, Kasım ayının belirgin şekilde kurak geçtiğini ifade etti. Tek, Haziran-Eylül döneminin kurak geçtiğini, Ekim'de nispeten normale dönülse de Kasım'da sıcaklıkların yeniden ortalamanın üzerine çıktığını belirtti. Kasım ayında İstanbul'da 25 derece, Akdeniz ve Doğu Karadeniz'de ise 30 derecelere çıkıldığına dikkat çekti. Tek'e göre sıcaklık rekorlarının çoğu artık 1950'li yıllarla değil, son 10-15 yıllık verilerle yarışıyor.

YAĞIŞLARDA KRİTİK DÜŞÜŞ

İstanbul üzerinden örnek veren Adil Tek, Kasım ayı yağışlarının alarm verici düzeyde az olduğunu vurguladı. Uzun yıllar ortalaması 105 kilogram olan Kasım ayı yağışlarının sadece 36 kilogram olarak gerçekleştiğini, yani ortalamanın sadece yüzde 30'unun görüldüğünü aktardı. Türkiye genelinde de yağışların beklenen seviyede olmaması, uzmanlara göre kuraklık riskini ciddi şekilde artırıyor.

ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Önümüzdeki günlerde hava akışı ise şu şekilde olacak:

Perşembe günü yağış yokken sıcaklık 21-22 dereceye yükselecek. Cuma günü ise kısa süreli serinlik görülecek ve sıcaklık 17 dereceye düşecek. Hafta sonu ise yağışlar geri geliyor; Cumartesi ve Pazar günleri hem İstanbul hem Ankara yağış alacak, sıcaklıklar tekrar düşüşe geçecek. Adil Tek, Aralık ayı için de anlamlı bir yağış ihtimalinin düşük olduğunu, bu ayın da büyük olasılıkla kurak geçeceğini sözlerine ekledi.

İSTANBUL İZMİR VE ANKARA'DA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Perşembe gecesi 00:00-06:00 saatleri arasında yoğun sis (SİS) beklenmektedir; bu saatler dışında hava açık olacaktır. İstanbul'da sis beklenmezken, hava tüm gün boyunca güneşli ve az bulutludur. İzmir'de ise tüm gün hava az bulutlu ve güneşli geçecek, ancak Çanakkale'den Aydın'a kadar olan kıyı şeridinde Çarşamba günü boyunca saatte 40-60 kilometre hızla esen kuvvetli rüzgar etkili olacaktır. Üç şehirde de gün içinde önemli bir yağış beklentisi bulunmamaktadır.

Kaynak: Haber Merkezi