Akaryakıta Gece Yarısı Sürprizi! Benzin ve Motorine Çifte İndirim

Akaryakıt fiyatları, uluslararası piyasalardaki dalgalanmalarla birlikte hızla değişmeye devam ediyor. Sürücülerin yakından takip ettiği pompa fiyatlarında bu kez indirim haberi geldi. Brent petrol fiyatlarında yaşanan gerileme sonrası benzin ve motorin fiyatlarında gece yarısı itibarıyla düşüş gerçekleşti.

Son haftalarda sık sık zam görmeye alışan araç sahipleri, bu kez tabelalardaki indirimi memnuniyetle karşıladı.

BENZİN VE MOTORİNDE İNDİRİM

Enerji piyasası kaynaklarından alınan bilgilere göre:

Motorine 2 lira 11 kuruş

Benzine 73 kuruş indirim yapıldı

LPG fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik olmadı. Yeni fiyatlar gece yarısı pompaya yansıdı.

AKARYAKIT FİYATLARI NEDEN DEĞİŞİYOR?

Brent petrol varil fiyatı ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarının günlük olarak güncellenmesine neden oluyor. Vergi değişiklikleri de fiyatlarda etkili rol oynuyor.

Sürücüler, art arda gelen zamların ardından gelen indirimlerin sürmesini umut ediyor.

BENZİN FİYATLARI

İstanbul (Avrupa): 54.37 TL

54.37 TL İstanbul (Anadolu): 54.22 TL

54.22 TL Ankara: 55.23 TL

55.23 TL İzmir: 55.55 TL

MOTORİN FİYATLARI

İstanbul (Avrupa): 55.03 TL

55.03 TL İstanbul (Anadolu): 54.88 TL

54.88 TL Ankara: 56.06 TL

56.06 TL İzmir: 56.38 TL

LPG FİYATLARI

İstanbul (Avrupa): 27.71 TL

27.71 TL İstanbul (Anadolu): 27.08 TL

27.08 TL Ankara: 27.60 TL

27.60 TL İzmir: 27.53 TL

