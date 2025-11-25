Asgari Ücrette Sürpriz Zam Sinyali! 'Ankara'dan Aldığım Bilgi' Diyerek Rakam Verdi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun Aralık ayında başlayacak görüşmeleri öncesinde, 2026 yılı asgari ücretine dair kulis bilgileri gündemi hareketlendirdi. Milyonlarca çalışan ve işveren, yapılacak zammın ne kadar olacağını merak ederken, tv100 ekranlarında dikkat çeken bir değerlendirme geldi.

Miller Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan, canlı yayında Ankara’dan edindiği bilgileri paylaşarak asgari ücret için beklediği rakamı açıkladı.

ASGARİ ÜCRET İÇİN SÜRPRİZ RAKAM

Milyonların merakla beklediği rakamı açıklayan Sinan Burhan, "Benim Ankara'dan aldığım bilgi şu; ben 27.630 TL olmasını bekliyorum, asgari ücretin yüzde 25 bandında olmasını bekliyorum. Bunun üstü olabilir mi? Olabilir. Mesela benim gönlümden geçen asgari ücret de 40 bin TL. 40 bin TL olması lazım asgari ücretin. Emekli maaşının da minimum asgari ücretle eşitlenmesi lazım. 40 bin TL olması lazım. Benim şahsi kanaatim bu" ifadelerini kullandı.

ARALIK AYI İŞARET EDİLMİŞTİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ilk toplantı için Aralık ayını işaret etmişti. Henüz işçi ve işveren tarafı bir rakam telaffuz etmemiş olsa da masada çeşitli zam senaryoları var.

Kaynak: tv100