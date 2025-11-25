Piyasalarda Yakın Takip! Dolar ve Euro Yeni Güne Nasıl Başladı?

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İç ve dış piyasalarda yaşanan hareketlilik, özellikle altın ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar nedeniyle vatandaşların yakın takibinde. Kur tarafındaki ivmeli değişim bugün de etkisini sürdürüyor.

Hem yatırımcılar hem de iş dünyası temsilcileri ile vatandaşlar, dolar ve eurodaki anlık gelişmeleri merakla izlemeye devam ediyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), dün için doların efektif kurunu alışta 42,3379 lira, satışta ise 42,5075 lira olarak duyurdu. Bir önceki gün açıklanan efektif kur ise alışta 42,2523 lira, satışta 42,4216 lira düzeyindeydi.

Uluslararası piyasada dün akşam euro/dolar paritesi 1,1522, sterlin/dolar paritesi 1,3083, dolar/yen paritesi ise 157,077 seviyelerinde gerçekleşti.

DOLAR YENİ GÜNE NASIL BAŞLADI?

Yeni güne girilirken Dolar/TL kuru 42,4340 seviyesinden alış, 42,4612 seviyesinden satış fiyatıyla işlem görüyor. Euro/TL ise aynı saatlerde 48,9707 bandında hareket ediyor.

Kaynak: Haber Merkezi