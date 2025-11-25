Elektrik Faturalarında Yeni Tarife Sistemi: 1 Ocak İtibariyle Devrede! Bu Kişiler Muaf Olacak

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Elektrikte kademeli destek sisteminde önemli değişiklikler kapıda. 1 Ocak itibarıyla başlayacak yeni uygulamayla birlikte yıllık elektrik tüketimi 4 bin kilovatsaatin üzerine çıkan mesken aboneleri, devlet desteğinden yararlanamayacak. Bu kapsamda elektrik perakende şirketleri, sınırı şimdiden aşan abonelere bilgilendirme mesajları göndermeye başladı.

Uzmanlar ise kademeyi aşmamak ve elektrik faturasını düşürmek isteyen vatandaşlara tasarruf önerilerinde bulunuyor.

YENİ TARİFE 1 OCAK’TA DEVREDE

Yeni sisteme göre, bir hanenin yıllık elektrik tüketimi 4 bin kWh’yi geçtiğinde kamu desteği kesilecek. Sabah’ın haberine göre, 2026’da uygulanacak tarife için 2025 yılı boyunca yapılan tüketim baz alınacak.

Yani bir konut, 2025 yılı boyunca 4 bin kWh sınırını aşarsa 2026 boyunca “son kaynak tedarik tarifesi” üzerinden daha yüksek fatura ödeyecek.

Siteler, apartman ortak alanları ve bazı kamu kurumlarının da bu sınıra takılabileceği, tüketimi yüksek olanların tasarruf tedbirlerini erkenden uygulamaya başlamasının avantaj sağlayacağı ifade edildi.

TASARRUF İÇİN ÖNERİLER

Evlerde tasarruflu ampullere geçilmesi, elektrikli cihazların daha az çalıştırılması, gereksiz priz kullanımının azaltılması gibi yöntemler öne çıkıyor.

Uzmanlar ayrıca abonelerin “serbest tüketici” hakkından yararlanabileceğini hatırlatarak daha uygun fiyat sunan tedarikçilerle ikili anlaşma yapılabileceğine dikkat çekiyor.

4 BİN kWh’Yİ AŞANLARA MESAJ GİDİYOR

Elektrik perakende şirketleri, tüketimi sınırı aşan abonelere şu içerikle mesaj göndermeye başladı:

“Tüketiminiz son kaynak tedarik tarife limitinin üzerine çıkmıştır. Serbest tüketici hakkınızdan faydalanmak isterseniz tedarik şirketleri ile ikili anlaşma imzalayabilirsiniz.”

Bu mesajla birlikte kullanıcılar, kendi bütçelerine uygun alternatif tarifeleri değerlendirmeye yönlendiriliyor.

İLLER ARASINDA FARKLI DURUM: SICAK BÖLGELERDE RİSK YÜKSEK

Doğalgazda 2026’da hayata geçecek kademe uygulamasında illere göre farklı sınırlar belirlenirken, elektrikte böyle bir ayrım bulunmuyor.

Bu nedenle yaz aylarında klimayı yoğun kullanan Antalya ve Adana gibi sıcak bölgelerdeki haneler kademeyi daha kolay aşıyor. Antalya’da şu anda yaklaşık 300 bin hanenin destek kapsamından çıktığı belirtiliyor.

984 TL ÜZERİNDE FATURA ÖDEYENLER DESTEK DIŞI KALIYOR

EPDK’nın yayımladığı karar doğrultusunda, 1 Ocak 2026 itibarıyla yıllık tüketimi 4 bin kWh’yi aşan mesken aboneleri destek alamayacak.

Bu miktara karşılık gelen aylık fatura tutarının yaklaşık 984 TL olduğu, bu rakamın üzerindeki abonelerin doğrudan etkileneceği ifade ediliyor.

DÜZENLEME KİMLERİ ETKİLEYECEK?

Türkiye genelinde 43 milyon civarında mesken abonesi bulunuyor. Yeni düzenlemenin yaklaşık 2,5 milyon haneyi, yani mesken abonelerinin yüzde 6’sını doğrudan etkilemesi bekleniyor.

Sanayi, kamu ve özel hizmetler sektörlerinde 15.000 kWh limitinde ise herhangi bir değişiklik yapılmadı. Tarımsal faaliyet gösteren aboneler de düzenlemeden muaf tutuluyor.

MUAF TUTULAN GRUPLAR

Yeni uygulamadan etkilenmeyecek özel gruplar şöyle:

Camiler, cemevleri, dernekler

Köy içme suları

Şehit aileleri ile muharip/malul gaziler

AFAD geçici barınma merkezleri

Diyaliz, solunum cihazı ve benzeri yaşam destek cihazlarına bağımlı olanlar

Bu aboneler, destekli tarifeden yararlanmaya devam edecek.

Kaynak: Sabah