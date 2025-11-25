Altında Yeni Rekor Dalgası! Fiyatlar Güne Yükselişle Başladı
Fed’in faiz indirimi beklentisini güçlendiren ılımlı mesajları altın piyasasına hareket getirdi. Ons ve gram altın güne artışla başlarken, çeyrek ve Cumhuriyet altınında da yükseliş dikkat çekiyor. Yatırımcılar 25 Kasım fiyatlamasını yakından izliyor
Haftanın ikinci işlem gününde yatırımcıların gözü yine altın piyasasında. ABD Merkez Bankası Fed'in son toplantılarında verdiği ılımlı mesajlar, Aralık ayında faiz indirimi ihtimalini güçlendirmeye devam ediyor. Bu beklenti altın tarafında pozitif bir hava oluştururken, fiyatlar güne yukarı yönlü başladı.
Ons altın sabah saatlerinde 4 bin 132 dolar seviyesinden açılış yaptı; gün içinde kademeli artışla 4 bin 143 dolar bandına yerleşti. Gram altın ise güne 5 bin 636 liradan giriş yaparken şu sıralar 5 bin 652 liradan işlem görüyor.
GÜNCEL ALTIN FİYATLARI – 25 KASIM 2025
Gram Altın
Alış: 5.651,59 TL
Satış: 5.652,44 TL
Ons Altın
Alış: 4.142,71 USD
Satış: 4.143,67 USD
Çeyrek Altın
Alış: 9.042,55 TL
Satış: 9.241,74 TL
Cumhuriyet Altını
Alış: 36.170,21 TL
Satış: 36.853,92 TL
Tam Altın
Alış: 37.866 TL
Satış: 38.137 TL
Yarım Altın
Alış: 18.032,85 TL
Satış: 18.488,08 TL
Ziynet Altını
Alış: 36.178,76 TL
Satış: 36.863,08 TL
Ata Altın
Alış: 37.931,17 TL
Satış: 38.888,68 TL
14 Ayar Bilezik (Gram)
Alış: 3.202,31 TL
Satış: 4.305,85 TL
22 Ayar Bilezik (Gram)
Alış: 5.299,25 TL
Satış: 5.542,39 TL
Gremse Altın
Alış: 94.316 TL
Satış: 95.196 TL
Kaynak: Haber Merkezi