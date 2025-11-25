Altında Yeni Rekor Dalgası! Fiyatlar Güne Yükselişle Başladı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Haftanın ikinci işlem gününde yatırımcıların gözü yine altın piyasasında. ABD Merkez Bankası Fed'in son toplantılarında verdiği ılımlı mesajlar, Aralık ayında faiz indirimi ihtimalini güçlendirmeye devam ediyor. Bu beklenti altın tarafında pozitif bir hava oluştururken, fiyatlar güne yukarı yönlü başladı.

Ons altın sabah saatlerinde 4 bin 132 dolar seviyesinden açılış yaptı; gün içinde kademeli artışla 4 bin 143 dolar bandına yerleşti. Gram altın ise güne 5 bin 636 liradan giriş yaparken şu sıralar 5 bin 652 liradan işlem görüyor.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI – 25 KASIM 2025

Gram Altın

Alış: 5.651,59 TL

Satış: 5.652,44 TL

Ons Altın

Alış: 4.142,71 USD

Satış: 4.143,67 USD

Çeyrek Altın

Alış: 9.042,55 TL

Satış: 9.241,74 TL

Cumhuriyet Altını

Alış: 36.170,21 TL

Satış: 36.853,92 TL

Tam Altın

Alış: 37.866 TL

Satış: 38.137 TL

Yarım Altın

Alış: 18.032,85 TL

Satış: 18.488,08 TL

Ziynet Altını

Alış: 36.178,76 TL

Satış: 36.863,08 TL

Ata Altın

Alış: 37.931,17 TL

Satış: 38.888,68 TL

14 Ayar Bilezik (Gram)

Alış: 3.202,31 TL

Satış: 4.305,85 TL

22 Ayar Bilezik (Gram)

Alış: 5.299,25 TL

Satış: 5.542,39 TL

Gremse Altın

Alış: 94.316 TL

Satış: 95.196 TL

Kaynak: Haber Merkezi