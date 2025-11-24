Altında Tarihi Yükseliş Beklentisi! İşte BofA'nın Raporu...

BofA, altının 2026’da ons başına 5 bin dolara ulaşabileceğini öngördü.

Son Güncelleme:
Altında Tarihi Yükseliş Beklentisi! İşte BofA'nın Raporu...
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bank of America (BofA), altın fiyatı için 2026 tahminini yukarı yönlü revize ederek ons başına 5 bin dolar öngördü. Güncel gram altın fiyatı saat 17.30 itibarıyla 5.566 TL seviyesinde işlem görüyor. Ons altın da 4.073 dolar bandında.

CNBC-e’nin aktardığına göre BofA, altının gelecek yıl boyunca ons başına ortalama 4.538 dolar seviyesinde seyredeceğini değerlendirdi. Banka ayrıca gümüş için de tahminde bulunarak 2026’da ons fiyatının ortalama 60 dolar düzeyinde kalabileceğini bildirdi.

Yeni Haftaya Sert Başlangıç: Altın Fiyatlarında Beklenmeyen DüşüşYeni Haftaya Sert Başlangıç: Altın Fiyatlarında Beklenmeyen DüşüşGüncel

100 Milyar Liralık Skandal! Altın Ticareti Çetesine 20 Tutuklama100 Milyar Liralık Skandal! Altın Ticareti Çetesine 20 TutuklamaGüncel

Kritik Fed Notları Açıklandı: Altın Piyasasında Şok EtkisiKritik Fed Notları Açıklandı: Altın Piyasasında Şok EtkisiEkonomi

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Altın Gram Altın
Son Güncelleme:
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
Asgari Ücrette Son Viraj: İşte Masadaki Zam Senaryoları Asgari Ücrette Son Viraj: İşte Masadaki Zam Senaryoları
SGK’dan Kritik Karar! Emekli Olup Çalışanlar Yandı: O Tarihten Sonrasını Etkileyecek SGK’dan Kritik Karar! Emekli Olup Çalışanlar Yandı: O Tarihten Sonrasını Etkileyecek
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
ÇOK OKUNANLAR
Yunanistan Thessalia'da Deprem! Komşu Fena Sallandı Komşuda Deprem! Fena Sallandı
Hastanede Gizemli Ölüm! Sağlık Memuru Tuvalette... Hastanede Gizemli Ölüm! Sağlık Memuru Tuvalette...
CHP’lilerden Özgür Özel’e Bir Mektup Daha: Dikkat Çeken 4 Öneri CHP’lilerden Özgür Özel’e Bir Mektup Daha: Dikkat Çeken 4 Öneri
Hülya Avşar ve Merve Taşkın Hakkında Suç Duyurusu! O Program Başlarını Yaktı Hülya Avşar ve Merve Taşkın Hakkında Suç Duyurusu! O Program Başlarını Yaktı
21 İl İçin Sarı Alarm! Gök Gürültülü Sağanak Geliyor 21 İl İçin Sarı Alarm! Gök Gürültülü Sağanak Geliyor