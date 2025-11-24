Altında Tarihi Yükseliş Beklentisi! İşte BofA'nın Raporu...

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bank of America (BofA), altın fiyatı için 2026 tahminini yukarı yönlü revize ederek ons başına 5 bin dolar öngördü. Güncel gram altın fiyatı saat 17.30 itibarıyla 5.566 TL seviyesinde işlem görüyor. Ons altın da 4.073 dolar bandında.

CNBC-e’nin aktardığına göre BofA, altının gelecek yıl boyunca ons başına ortalama 4.538 dolar seviyesinde seyredeceğini değerlendirdi. Banka ayrıca gümüş için de tahminde bulunarak 2026’da ons fiyatının ortalama 60 dolar düzeyinde kalabileceğini bildirdi.

Kaynak: Haber Merkezi