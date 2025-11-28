Dolar Kaç TL Oldu, Euro Ne Kadar? İşte 28 Kasım Cuma Güncel Döviz Kurları

Döviz kurlarında hareketlilik devam ediyor. Yeni günde Dolar 42,51 liradan, euro 49,33 TL seviyelerinden işlem görüyor. İşte güncel döviz kurları ve piyasalardaki son durum…

Dolar Kaç TL Oldu, Euro Ne Kadar? İşte 28 Kasım Cuma Güncel Döviz Kurları
İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Döviz kurlarındaki hareket bugün de devam ediyor. Yatırımcılar, iş insanları ve vatandaşlar, dolar ve Euro’daki son değişimleri yakından takip ediyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların dünkü efektif kurunu alışta 42,3328, satışta 42,5024 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 42,3282, satışta 42,4978 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda dün akşam itibarıyla euro/dolar paritesi 1,1597, sterlin/dolar paritesi 1,3244 ve dolar/yen paritesi 156,285 düzeyindeydi.

DOLAR GÜNE NASIL BAŞLADI?

Yeni günde Dolar/TL 42,4494 (alış) 42,5164’ten (satış) işlem görürken, Euro ise aynı saat itibarıyla
49,3399 TL seviyelerinde seyrediyor.

