Piyasalarda Tansiyon Yükseliyor! İşte Kurdaki Son Durum...

Dolar ve Euro yeni güne hareketli başlarken, döviz piyasalarındaki dalgalanma yatırımcıların yakın takibinde. Küresel gelişmelerin etkisiyle kur seviyeleri gün içinde değişken seyrini sürdürüyor.

İç ve dış piyasalarda yaşanan gelişmelerin etkisiyle altın ve döviz fiyatlarındaki dalgalanma gün boyunca yakından izlenmeye devam ediyor. Özellikle yatırımcılar, iş dünyası ve tasarruf sahipleri, dolar ve Euro’da yaşanan değişimleri anlık olarak takip ediyor.

Yeni güne hareketli başlayan döviz piyasasında, Dolar/TL kuru sabah saatlerinde 42,4824 TL alış, 42,5199 TL satış seviyelerinden işlem gördü. Euro/TL ise günün aynı dakikalarında 49,3523 TL bandında seyretti.

Küresel ekonomi politikaları, bölgesel gelişmeler ve merkez bankalarının faiz kararlarının döviz üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiği belirtiliyor.

