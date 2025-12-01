Bakan Şimşek’ten Maaş Zammı İçin Kritik Sinyal! Enflasyon Tahminini Açıkladı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Milyonlarca memur ve emekli, 2025 yılı maaş zammını merak ediyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu ve yıl sonu enflasyon tahminini paylaştı.

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI NASIL HESAPLANIYOR?

SSK ve BAĞ-KUR emeklileri, yılın ikinci yarısındaki 6 aylık enflasyona göre, memur ve memur emeklileri ise toplu sözleşmeden gelen yüzde 11’lik zamma eklenecek enflasyon farkına göre zam alıyor. Bu nedenle enflasyon, maaş artışında belirleyici bir rol oynuyor.

4 AYLIK ENFLASYONLA ŞİMDİDEN GARANTİ ZAM

Temmuz ayında enflasyon yüzde 2,06, ağustosta yüzde 2,04, eylülde yüzde 3,23 ve ekimde yüzde 2,55 olarak açıklanmıştı. Bu verilere göre: SSK ve BAĞ-KUR emeklileri: yüzde 10,25i memur ve memur emeklileri yüzde 16,55 oranında zammı şimdiden garantiledi. Kesin zam oranı ise kasım ve aralık ayı enflasyonu açıklandıktan sonra netleşecek. Kasım enflasyonu 3 Aralık’ta, aralık enflasyonu ise 3 Ocak’ta duyurulacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek

MEHMET ŞİMŞEK’TEN KRİTİK İPUCU

Hafta sonu Londra’da Uluslararası Demokratlar Birliği (UİD) tarafından düzenlenen İngiltere Halk Buluşması’nda konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı.

Şimşek, "Yani enflasyonu tekrar tek haneye düşürmeyi amaçlıyoruz. Epey mesafe kat ettik. Enflasyon birkaç yıl önceki yüzde 64 seviyelerinden geçen yıl yüzde 44'lere geriledi. Enflasyon bu yıl sonunda yüzde 31 civarına inecek. Gelecek sene de enflasyonu çok büyük ihtimalle yüzde 20 ve 20'nin altına indirmeyi hedefliyoruz. Bir sonraki sene de tek haneye” ifadelerini kullandı.

ŞİMŞEK’İN TAHMİNİNE GÖRE ZAM ORANLARI

Bakan Şimşek’in yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 31’e göre, maaş zamları şu şekilde öngörülüyor:

SSK ve BAĞ-KUR emeklileri yüzde 12,28

Memur ve memur emeklileri: yüzde 18,7

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE OLACAK?

SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine yapılacak yüzde 12,28 oranındaki zamla birlikte, en düşük emekli aylığı 18 bin 953 liraya yükselmiş olacak.

