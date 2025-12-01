Türkiye’nin Dev Bankası Satılıyor! Kritik Görüşme Masada

Kazakistan merkezli Freedom Holding Corp.’un TurkishBank’ı satın almak için görüşmeler yürüttüğü iddia edildi. Taraflar sessizliğini korurken, anlaşmanın gerçekleşmesi durumunda Türkiye bankacılık sektöründe dikkat çekici bir yabancı yatırım hamlesi yaşanacak.

Türkiye’de finans sektörüne yabancı ilgisi sürüyor. Kazakistan merkezli Freedom Holding Corp.’un, TurkishBank’ı satın alma ihtimalini değerlendirdiği öğrenildi. Konuya yakın kaynaklar, iki taraf arasında temasların sürdüğünü ancak anlaşmanın henüz kesinlik kazanmadığını aktardı.

DÜZENLEYİCİ KURUMLARIN ONAYI ŞART

Dünya Gazetesi'nin haberine göre, olası satın almanın gerçekleşmesi durumunda süreç, Türkiye’de ilgili düzenleyici kurumların onayına sunulacak. TurkishBank cephesi ise görüşmeler hakkında yorum yapmazken, ilerleyen günlerde açıklama yayımlayacaklarını duyurdu.

FREEDOM HOLDING: “TÜRKİYE’DE BÜYÜME HEDEFİMİZ VAR”

Bloomberg’e açıklama yapan Freedom Holding sözcüsü, Türkiye pazarının büyüme planları içinde önemli bir yere sahip olduğunu belirtti. Dijital bankacılık alanındaki faaliyetleri genişletmeyi hedeflediklerini söyleyen sözcü, “Değerlendirilen bankalar veya görüşme detayları hakkında şimdilik yorum yapmaya hazır değiliz” ifadelerini kullandı.

TURKISHBANK’IN FAALİYET ALANLARI GENİŞ

TurkishBank, resmi internet sitesindeki bilgilere göre kurumsal, ticari, bireysel ve özel bankacılık hizmetlerinin yanı sıra proje finansmanı ve fon yönetimi alanlarında faaliyet yürütüyor. Banka’ya 2008 yılında Kuwait Ulusal Bankası (National Bank of Kuwait) ortak olmuştu.

Kaynak: Dünya Gazetesi

