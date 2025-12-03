Mehmet Şimşek’ten Çarpıcı Enflasyon Yorumu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TÜİK’in açıkladığı kasım ayı enflasyon verilerini değerlendirdi. Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kasımda yıllık enflasyonun son dört yılın en düşük seviyesi olan yüzde 31,1’e gerilediğini ve 2024 yılı Mayıs ayına göre iyileşmenin 44 puanı aştığını söyledi. Bakan Şimşek, yıllık temel mal enflasyonunun ise yüzde 19’un altına düştüğünü vurguladı.

AYLIK ENFLASYONDA ILIMLI SEYİR DEVAM EDİYOR

Bakan Şimşek, gıda enflasyonunda kasım ayında normalleşme yaşandığını belirterek, “Ağustos-Ekim aylarında uzun dönem ortalamasının oldukça üzerinde gerçekleşen gıda enflasyonu kasımda normalleşti. Aylık enflasyondaki ılımlı seyrin aralıkta devam etmesini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Şimşek, paylaşımının devamında şunlara yer verdi:

"2026 yılında dezenflasyon sürecine katkı sağlayacak temel unsurlar:

•Destekleyici küresel finansal koşullar ve ılımlı emtia fiyatları •Sıkı para politikası •Güçlenen finansal istikrar

•Destekleyici maliye politikası

•Vergi ve harç güncellemeleri ile yönetilen/yönlendirilen fiyatların bütçe imkânları dâhilinde enflasyon hedefleriyle uyumlu belirlenmesi

•⁠Eğitimde kural bazlı fiyatlama

•Enflasyondaki düşüşün devamıyla beklentilerdeki iyileşmenin hızlanması

•Gıda, konut ve enerji başta olmak üzere birçok alanda uygulanan arz yönlü politikalar Fiyat istikrarını merkeze alan programımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz."

Kaynak: Haber Merkezi