Veliler Dikkat! Okula Başlama Yaşı Değişiyor! MEB'den Milyonları İlgilendiren Kritik Adım
Çocukların ilkokula başlama yaşı yeniden düzenleniyor. Aynı sınıfta 14 aya varan yaş farkı hem akademik uyumu hem de sosyal gelişimi olumsuz etkiliyor. MEB, akran zorbalığını azaltmak ve öğrencilerin okula daha hazır başlamasını sağlamak için başlama yaşını 72 ayda standartlaştırmayı hedefliyor.
Milli Eğitim Bakanlığı, yıllardır tartışma konusu olan ilkokula başlama yaşıyla ilgili yeni bir çalışma başlattı. Hâlihazırda eylül ayı sonu itibarıyla 69 ayını dolduran çocuklar birinci sınıfa başlayabiliyor. Velilerin talebiyle bu yaş 66 aya kadar düşebiliyor. Ancak aynı sınıfta yer alan öğrenciler arasında 14 aya varan yaş farkları, sosyal ve akademik sorunları da beraberinde getiriyor.
Bu nedenle Bakanlık, öğrenci yaşlarını daha dengeli hale getirmek için başlama yaşını yeniden ele aldı.
BAŞLAMA YAŞI 72 AYA ÇIKARILIYOR
Planlanan yeni modele göre ilkokula başlama yaşı temel olarak 72 ay olarak belirlenecek. Çocuğun gelişimine bağlı olarak 69-75 ay aralığında esneklik tanınacak. Böylece sınıflardaki yaş farkları azaltılarak daha uyumlu bir eğitim ortamı hedefleniyor.
YAŞ FARKI AKRAN ZORBALIĞINI ARTIRIYOR
Mevcut düzende 66 aylık bir çocuk ile 80 aylık bir öğrencinin aynı sınıfa düşmesi, özellikle küçük yaşta başlayan çocukların duygusal ve fiziksel olarak zorlanmasına yol açıyor. Uzmanlar, bu farkı “Bir bebeğin daha büyük bir çocukla aynı performansı göstermesini beklemek” şeklinde özetliyor.
Küçük olan öğrencilerin, daha güçlü akranlarının baskısına açık hale geldiği, özgüven kaybı yaşadığı ve okul uyumunun zorlaştığı belirtiliyor.
ÖĞRETMENLERDEN SINIF İÇİ UYARI
Birinci sınıf öğretmenlerinin gözlemlerine göre erken yaşta başlayan çocuklarda en sık şu sorunlar görülüyor:
- Yazı yazma ve ince motor becerilerinde zorluk
- Kurallara uyum problemi ve kısa dikkat süresi
- Tuvalet, yemek gibi öz bakım ihtiyacında destek gereksinimi
- Çabuk yorulma ve zaman zaman duygusal krizler
- Okumaya geçişte gecikme ve özgüven kaybı
Bu nedenle öğretmenler, yaş farkının azaltılmasının eğitim kalitesine doğrudan olumlu yansıyacağı görüşünde birleşiyor.
UZMANLARA GÖRE İDEAL YAŞ: 72 AY
Çocuk gelişimi uzmanları, ilkokula başlamada en sağlıklı dönemin 72 ay olduğuna dikkat çekiyor. Gerekçeler ise şöyle sıralanıyor:
- 72 ayını dolduran çocuklar hem sosyal hem bilişsel olarak daha hazır
- 66-71 ay aralığı hâlâ oyun ağırlıklı gelişim dönemi
- İlk yıllardaki başarı üçüncü sınıf itibarıyla düşebiliyor
Küçük yaşta başlayan öğrenciler uzun vadede özgüven sorunları yaşayabiliyor
Yeni düzenlemenin detaylarının önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor. MEB, bu adımla hem akran zorbalığını azaltmayı hem de sınıfları daha dengeli bir yapıya kavuşturmayı hedefliyor.
