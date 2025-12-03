39 Yıllık Serüven Sona Erdi: Dev Çay Markası Türkiye’den Ayrıldı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye pazarında yaklaşık 39 yıldır faaliyet gösteren Lipton’tan flaş bir karar geldi. Ekim ayında çıkan haberlerde, Lipton’un Türkiye’deki üretim tesislerini satmayı planladığı ifade edilmişti.

Konuyla ilgili Lipton’dan yapılan açıklamada, “Lipton Teas and Infusions ile Öz-Gür Çay A.Ş. arasında, Rize Pazar ve Fındıklı’da bulunan yaş çay işleme tesislerimizin mülkiyetine sahip Lipton Çay Üretim A.Ş. hisselerinin Öz-Gür Çay A.Ş.’ye devri için yürütülen görüşmelerde anlaşmaya varılmıştır. Yasal süreç gereği konu değerlendirme ve onayı için Rekabet Kurulu’na sunulmuştur” denildi.

SATIŞA ONAY VERİLDİ

İngiltere merkezli şirket, Türkiye’de üretim faaliyetlerini durdurdu. Patronlar Dünyası’nda yer alan habere göre, Rize’deki iki fabrikanın Öz-Gür Çay’a satışı resmen onaylandı. Böylece Lipton’un Türkiye’deki üretim süreci, tam 39 yıl sonra sona ermiş oldu.

OFÇAY’DA SATILMIŞTI

Lipton, Türkiye’deki faaliyetlerine Lipton Gıda ve Çay Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi olarak devam ediyor. 2025 yılında Sakarya’da hayata geçirilen 30 milyon Euro’luk inovasyon ve paketleme tesisi de hizmet vermeye devam edecek. Bu yıl çay sektöründe bir diğer önemli gelişme de Ağustos ayında yaşandı; ABD merkezli JDE Peet’s, sahibi olduğu Ofçay’ı yerli üretici Efor Çay’a devretmişti.

Kaynak: Patronlar Dünyası