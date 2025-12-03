Türkiye'nin Her Yerinde İstasyonu Var! Ünlü Akaryakıt Devinin Mallarına El Konuldu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD’nin Rosneft ve Lukoil’e yönelik yaptırımları sonrasında zorlu bir süreçten geçen Rus enerji devi Lukoil, Bulgaristan’da büyük bir darbe aldı. Ülkede düzenlenen olağanüstü nitelikteki hükümet toplantısında sadece 30 saniye içinde alınan kararla şirketin tüm kritik varlıklarına el konuldu.

İsviçre merkezli bir şirketle yapılan satış anlaşmasının aniden iptal edilmesi, Lukoil’in finansal sıkıntılarını derinleştirmişti. Bu gelişmenin hemen ardından Bulgaristan’dan gelen karar, şirketi daha da köşeye sıkıştırdı.

AKARYAKIT İSTASYONLARI VE DEPOLAR DEVLETE GEÇİYOR

Bulgaristan hükümeti tarafından yapılan açıklamada, el koyma kararının ülke sınırları içerisindeki akaryakıt istasyonlarını, depolama tesislerini ve üretim ve işleme merkezlerini kapsadığı belirtildi. Enerji piyasasının güvenliği gerekçe gösterilerek alınan kararın sürpriz şekilde ve rekor hızla onaylanması dikkat çekti.

TÜRKİYE’DE 600’DEN FAZLA İSTASYONU İLE FAALİYETTE

Lukoil, Türkiye pazarına 2008 yılında Akpet’i 500 milyon doların üzerindeki bir bedelle satın alarak giriş yaptı. Şirket bugün Türkiye genelinde 600'den fazla akaryakıt istasyonu ile faaliyet göstermeyi sürdürüyor. Türkiye’deki operasyonlarda herhangi bir değişiklik olmadığı; istasyonların Lukoil Türkiye tarafından işletilmeye devam ettiği ifade ediliyor.

Küresel yaptırımların ardından zor günler geçiren Rus enerji devi için Bulgaristan’ın bu hamlesi, Avrupa pazarındaki geleceğini daha da belirsiz hale getirdi.

