Mersin’de Dehşet Zinciri: 3 Kişiyi Öldürdü, Polis Vurarak Durdurdu

Mersin’in Toroslar ilçesinde psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Mustafa T., kısa süre içinde üç kişiyi tabancayla öldürdü. Şüpheli, polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildi. Olayın görüntüleri de ortaya çıktı.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Olay, Mithatpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre 25 yaşındaki Mustafa T., henüz bilinmeyen bir nedenle alt kat komşuları Remziye Kaya (50) ile oğlu Mazlum Kaya’yı (26) tabancayla vurdu. Anne ve oğul olay yerinde hayatını kaybetti.

Saldırı sonrası apartmandan çıkan şüpheli, kendisini bekleyen taksiye binerek uzaklaştı.

Mersin’de Dehşet Zinciri: 3 Kişiyi Öldürdü, Polis Vurarak Durdurdu - Resim : 1

BÜFEDE BAŞKA BİR CİNAYET İŞLEDİ

Mustafa T., Arpaçsakarlar Mahallesi’ndeki bir büfeye giderek dolaptan aldığı içkilerle dükkândan çıkmak istedi. İşletme sahibi Ahmet Turgut duruma tepki gösterince, saldırgan yanında getirdiği tabancayla Turgut’a ateş etti. Büfeci olay yerinde yaşamını yitirdi.

Şüpheli, dışarıdaki taksiciye de ateş açtı ancak taksi şoförü yara almadan kaçmayı başardı.

Mersin’de Dehşet Zinciri: 3 Kişiyi Öldürdü, Polis Vurarak Durdurdu - Resim : 2

POLİS ‘DUR’ İHTARINA UYMAYINCA VURDU

İhbar üzerine bölgede geniş güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, yaya olarak kaçan Mustafa T.’yi kısa sürede tespit etti. ‘Dur’ ihtarına uymayan ve direnen şüpheli, polis tarafından vurularak yaralı halde etkisiz hale getirildi. İlk müdahalesinin ardından gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü.

Mersin’de Dehşet Zinciri: 3 Kişiyi Öldürdü, Polis Vurarak Durdurdu - Resim : 3

OLAY ANI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Cinayet şüphelisinin yakalanma anlarına ait cep telefonu görüntüleri de ortaya çıktı. Videoda, yaralı halde kaçmaya çalışan Mustafa T.’nin polis tarafından vurulma anı ve ardından yere yatırılarak gözaltına alınması yer aldı.

Olay yerlerinde yapılan incelemenin ardından Remziye Kaya, Mazlum Kaya ve Ahmet Turgut’un cenazeleri morga kaldırıldı. Üç cinayete ilişkin başlatılan adli soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA

Etiketler
Mersin Cinayet
Son Güncelleme:
tv100, Türkiye'yi Mesut Yar'la Uyandıracak! “Mesut Yar ile Gün Uyanıyor” 8 Aralık Pazartesi Günü Başlıyor tv100, Türkiye'yi Mesut Yar'la Uyandıracak! “Mesut Yar ile Gün Uyanıyor” Pazartesi Başlıyor
Üsküdar’da İETT Otobüsü Börekçiye Daldı! Yaralılar Var Üsküdar’da İETT Otobüsü Börekçiye Daldı! Yaralılar Var
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
Büyükçekmece Adliyesi'nde Büyük Soygun: Adli Emanetten 25 Kilo Altın Çalıp Sırra Kadem Bastı! 147 Milyon TL'lik Vurgunda Detaylar Çıktı Büyükçekmece Adliyesi'nde Büyük Soygun! Adli Emanetten 25 Kilo Altın Çalıp Sırra Kadem Bastı
Oyuncu Burcu Özberk'in Acı Günü Oyuncu Burcu Özberk'in Acı Günü
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
ÇOK OKUNANLAR
Memur ve Emeklinin 5 Aylık Zam Oranı Netleşti: İşte SSK ve BAĞ-KUR Emekli Maaşına Yapılacak Zam Memur ve Emeklinin 5 Aylık Zam Oranı Netleşti
Komisyonda Karar Çıktı! Memurlara Seyyanen Zam Geliyor! Kimler Yararlanacak? Komisyonda Karar Çıktı! Memurlara Seyyanen Zam Geliyor! Kimler Yararlanacak?
39 Yıllık Serüven Sona Erdi: Dev Çay Markası Türkiye’den Ayrıldı 39 Yıllık Serüven Sona Erdi: Dev Çay Markası Türkiye’den Ayrıldı
Veliler Dikkat! Okula Başlama Yaşı Değişiyor! MEB'den Milyonları İlgilendiren Kritik Adım Veliler Dikkat! Okula Başlama Yaşı Değişiyor! MEB'den Milyonları İlgilendiren Kritik Adım
Bahçeli 'Fasa Fiso' Demişti! Öcalan ile Görüşme Sonrası DEM Parti Heyetinden 'Darbe' Açıklaması Bahçeli 'Fasa Fiso' Demişti! Öcalan ile Görüşme Sonrası DEM Parti Heyetinden 'Darbe' Açıklaması