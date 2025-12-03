Mersin’de Dehşet Zinciri: 3 Kişiyi Öldürdü, Polis Vurarak Durdurdu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Olay, Mithatpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre 25 yaşındaki Mustafa T., henüz bilinmeyen bir nedenle alt kat komşuları Remziye Kaya (50) ile oğlu Mazlum Kaya’yı (26) tabancayla vurdu. Anne ve oğul olay yerinde hayatını kaybetti.

Saldırı sonrası apartmandan çıkan şüpheli, kendisini bekleyen taksiye binerek uzaklaştı.

BÜFEDE BAŞKA BİR CİNAYET İŞLEDİ

Mustafa T., Arpaçsakarlar Mahallesi’ndeki bir büfeye giderek dolaptan aldığı içkilerle dükkândan çıkmak istedi. İşletme sahibi Ahmet Turgut duruma tepki gösterince, saldırgan yanında getirdiği tabancayla Turgut’a ateş etti. Büfeci olay yerinde yaşamını yitirdi.

Şüpheli, dışarıdaki taksiciye de ateş açtı ancak taksi şoförü yara almadan kaçmayı başardı.

POLİS ‘DUR’ İHTARINA UYMAYINCA VURDU

İhbar üzerine bölgede geniş güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, yaya olarak kaçan Mustafa T.’yi kısa sürede tespit etti. ‘Dur’ ihtarına uymayan ve direnen şüpheli, polis tarafından vurularak yaralı halde etkisiz hale getirildi. İlk müdahalesinin ardından gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü.

OLAY ANI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Cinayet şüphelisinin yakalanma anlarına ait cep telefonu görüntüleri de ortaya çıktı. Videoda, yaralı halde kaçmaya çalışan Mustafa T.’nin polis tarafından vurulma anı ve ardından yere yatırılarak gözaltına alınması yer aldı.

Olay yerlerinde yapılan incelemenin ardından Remziye Kaya, Mazlum Kaya ve Ahmet Turgut’un cenazeleri morga kaldırıldı. Üç cinayete ilişkin başlatılan adli soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA