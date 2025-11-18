Çetelerin 'Tarife' Paylaşımlarına Soruşturma Açıldı

Bakırköy Başsavcılığı, sosyal medyada 'tarife paylaşan çeteler' iddiaları üzerine resen soruşturma başlattı. Şüpheli hesaplar Organize ve Siber Suçlarla Mücadele’ye gönderildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı çete yapılanmalarının sosyal medyada 'tarife listesi' yayımladığına yönelik haberlerin ardından resen soruşturma başlattı.

Başsavcılık, söz konusu paylaşımların tespiti için İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ile Siber Suçlarla Mücadele şubelerine talimat gönderdi. Yapılan açıklamada, sosyal medya hesaplarının incelenmesi ve suç unsuru içeren içeriklere ilişkin gerekli işlemlerin başlatıldığı belirtildi.

NE OLMUŞTU?

T24’ten Mehmet Duran'ın haberine göre sosyal medyada bazı çete hesapları silahlı saldırı, dükkan kurşunlama, şahıs vurma ve kol-bacak kırma gibi ağır suçlar için tarife listesi yayımladığı ortaya çıktı. Hesaplar, 'tetikçilik hizmeti' verdiklerini belirterek fiyat listesi paylaştı.

Kaynak: Haber Merkezi

