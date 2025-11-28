Konya’da İki Suç Örgütü Çökertildi! 73 Gözaltı, 530 Milyona El Konuldu

Konya’da iki ayrı organize suç örgütüne düzenlenen operasyonlarda 73 kişi gözaltına alındı. Yüz milyonlarca liralık taşınmaz, araç ve banka hesaplarına el konuldu.

Konya’da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün yürüttüğü çalışma sonucunda iki ayrı organize suç örgütü deşifre edildi. İlk operasyon, liderliğini H.Ç. ve İ.Ç.’nin yaptığı 'Ç.' örgütüne yönelik Konya ve Antalya’da eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Haklarında yakalama kararı bulunan 23 şüpheli gözaltına alınırken, operasyonlarda yüksek miktarda nakit para, ziynet eşyası, döviz, ruhsatsız silahlar ve mühimmat ele geçirildi. Örgüt üyelerine ait toplam değeri 340 milyon TL’yi aşan taşınmazlar ile araçlara satılamaz şerhi kondu ve 45 banka hesabı bloke edildi.

İKİNCİ OPERASYON

İkinci operasyonsa liderliğini O.B. ve Ö.B.’nin yaptığı 'B.' örgütüne yönelik yapıldı. Aralarında örgüt liderlerinin de bulunduğu 58 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi, bunlardan 50'si yakalandı. Şüphelilerin; silahlı suç örgütü kurmak, nitelikli yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, silahla yaralama ve uyuşturucu ticareti gibi suçlardan gelir elde ettikleri tespit edildi. Soruşturma kapsamında örgüte ait 181 milyon TL değerindeki taşınmazlar ve araçlara el konuldu, 168 banka hesabı donduruldu. Toplamda 73 kişinin gözaltına alındığı operasyonlarda el konulan mal varlığı 530 milyon TL’yi aştı.

Kaynak: DHA

